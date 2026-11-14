Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Նոր տեղեկությունները և իրադարձություններն ընդգծում են, որ ԱՄՆ-Իրան մեծ պատերազմի սպառնալիքը պահպանվում է

Նոր տեղեկությունները և իրադարձություններն ընդգծում են, որ ԱՄՆ-Իրան մեծ պատերազմի սպառնալիքը պահպանվում է

Նոր տեղեկությունները և իրադարձություններն ընդգծում են, որ ԱՄՆ-Իրան մեծ պատերազմի սպառնալիքը պահպանվում է
14.11.2026 | 14:06

Իրանը պատասխան հարվածով խոցել է ԱՄՆ-ի ռազմավարական նշանակության ռադիոտեղորոշիչ կայանը

Ւսրայելական «Kan» պետական հեռուստառադիոընկերությունը հղում անելով ամերիկյան աղբյուրին, ինչպես նաև իսրայելական այլ ԶԼՄ-ներ երեկ հայտնել են, թե ԱՄՆ-ի զինվորականներն Իսրայելի պաշտպանության բանակին (ՑԱՀԱԼ-ին) իբր տեղեկացրել են Իրանի դեմ ռազմագործողության վերսկսմանը նախապատրաստվելու անհրաժեշտության մասին:

Լրագրողների տվյալներով՝ անվտանգության ուղիներով նմանատիպ ազդանշաններ են ստացել նաև Պարսից ծոցի որոշ երկրներ: Նրանց, իբր, առաջարկել են հաշվի առնել Իրանի դեմ ռազմական գործողության շուտափույթ վերսկսման հավանականությունը։

Ըստ աղբյուրների, Իրանի դեմ ռազմագործողությունը կարող է սկսվել շուտով։ Միաժամանակ նշվել է, որ այս տեղեկությունները հակասության մեջ են մտնում նախագահ Թրամփի հայտարարությունների հետ, որը պնդում էր, որ Իսլամական Հանրապետության դեմ ռազմական գործողությունների վերսկսման կարիք չկա:

Լրագրողները նաև մատնանշել են տարածաշրջանում ամերիկյան ռազմական ներկայության ուժեղացումը և երրորդ ավիակիր խմբի սպասվող ժամանումը: ԱՄՆ-ը Մերձավոր Արևելքի և Եվրոպայի ավիաբազաներում ներկայումս ունի մոտ 200 լիցքավորող ինքնաթիռ: Այսպիսով ԱՄՆ-ն ուժեր է քաշում Մերձավոր Արևելք՝ Իրանին հարված նախապատրաստելու ֆոնին, իսկ այդ հարվածի որոշումը կկայացվի՞, թե՞ ոչ՝ գիտի միայն Թրամփը, առավելագույնը՝ ևս մի քանի հոգի ԱՄՆ-ի նախագահի ամենամերձավոր ու վստահելի անձանց շրջանակից:

ԱՄՆ-ի Զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը (CENTCOM) ժամեր հետո հերքել է այն լուրերը, թե Միացյալ Նահանգների ԶՈւ-ն Իսրայելի ՑԱՀԱԼ-ին տեղեկացրել է Իրանի դեմ ռազմագործողության վերսկսմանը նախապատրաստվելու անհրաժեշտության մասին: Ամերիկյան ռազմական գերատեսչությունից հայտնել են, որ իսրայելական կողմին ոչ մի համապատասխան դիմում չեն ուղարկել: Այս մասին հայտնել է «Al Jazeera» հեռուստաալիքը՝ վկայակոչելով կենտրոնական հրամանատարության ներկայացուցչին։

«Այդ մասին տեղեկատվությունը, որը հայտնվել է իսրայելական ԶԼՄ- ներում, ընդամենը ենթադրություն է, Իսրայելին նման դիմում չի եղել»,- հայտարարել է CENTCOM-ի ռազմական ներկայացուցիչը:

ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնն այլևս շահագրգռված չէ Իրանի հետ համաձայնագրի կնքմամբ: Նրա խոսքով ՝ Միացյալ Նահանգներն արդեն ունի հարյուրավոր միլիարդ դոլարի իրանական միջոցներ և վերահսկում է ռազմավարական նշանակություն ունեցող Հորմուզի նեղուցը:

Թրամփը նաև հայտարարել է Իրանի դեմ առանց հապաղելու ռազմական ուժ կիրառելու պատրաստակամության մասին, եթե ամերիկյան դաշնակիցներին և ԱՄՆ-ի ուժերին պաշտպանելու անհրաժեշտություն առաջանա: Այս մասին նա ասել է «Salem News» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում։

Զրույցի ընթացքում հաղորդավարը ԱՄՆ-ի առաջնորդին հարցրել է, թե Վաշինգտոնն արդյոք պատրա՞ստ է ռազմական միջոցներ օգտագործել Իրանի գործողությունները դադարեցնելու համար, որոնք, հարցի ձևակերպման, սպառնում են ԱՄՆ-ի դաշնակիցներին և ամերիկյան նավերին:

Թրամփը դրական պատասխան է տվել՝ ընդգծելով, որ նման որոշում կայացնելիս չի վարանի։ Միևնույն ժամանակ, Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, որ ներկայումս ԱՄՆ-ի դիրքերը Թեհրանի հետ դիմակայությունում հաջողությամբ են դասավորվում: Ի հեճուկս Թրամփի, Իրանն ամերիկյան հարվածին պատասխանել է հարվածով. Բահրեյնում ամերիկյան ռադարն ընկել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) նշանառության տակ:

Իրանցի զինվորականները հայտարարել են Բահրեյնում ամերիկյան վաղ նախազգուշացման ռադարային կայանի վրա հարձակման մասին: Այս մասին հայտնել է «Reuters»-ը՝ վկայակոչելով Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին։ Սա ՀՕՊ-ի սովորական ռադարային կայան չէ, այլ շատ թանկարժեք սարքավորում, որը նախատեսված է հատկապես բալիստիկ հրթիռները բազմահազար կիլոմետրերի հեռավորությունից հայտնաբերելու համար:

ԻՀՊԿ-ի հայտարարության մեջ, որը մեջբերել է «Tasnim» գործակալությունը, նշված է, որ այդ քայլը «լուրջ նախազգուշացում էր թշնամուն՝ Հորմուզի նեղուցում իր օդային սադրանքներն ու նավթի մաքսանենգությունը դադարեցնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ»: Հայտարարության մեջ ընդգծված է նաև, որ եթե նման խախտումները և ագրեսիայի գործողությունները կրկնվեն, ԻՀՊԿ օդատիեզերական ուժերը պատրաստ են գործել «առանց սահմանափակումների»:

Թեհրանի պնդմամբ՝ հարվածը պատասխանն էր ԱՄՆ-ի օդային հարձակման, որին ենթարկվել էր հեռահաղորդակցության աշտարակն Իրանի հարավում գտնվող Սիրիկ քաղաքում: Բնակավայրը գտնվում է Հորմուզի նեղուցի ափին։ ԻՀՊԿ ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ խոցել են ամերիկյան ռադիոտեղորոշիչ օբյեկտ։ Ինչպես նշել է «Reuters-ը, Իրանը սեպտեմբերի սկզբից առաջին անգամ հայտարարել է Պարսից ծոցի երկրներից մեկում ԱՄՆ-ի ռազմական ենթակառուցվածքներին հարվածելու մասին:

Իրավիճակը զարգանում է Վաշինգտոնի և Թեհրանի հարաբերություններում լարվածության ֆոնին։ Ավելի վաղ Life.ru-ն հայտնել էր, որ ամերիկացի զինվորականները մի քանի շաբաթվա ընթացքում սահմանափակ հարվածներ են հասցրել Իրանին՝ ջանալով, որ իր ռազմագործողությունները լայն ուշադրություն չգրավեն: Ինչպես նշել է «The Wall Street Journal»-ը, թիրախներից մեկը դարձել է Հորմուզի նեղուցում գտնվող Քեշմ կղզին:

Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար (ավելի վաղ ԻՀՊԿ գեներալ-մայոր) Մոհսեն Ռեզային հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ հաջորդ պաատերազմին թիրախավորվելու են Արևմտյան Եվրոպայի այն պետությունները, որոնք ԱՄՆ-ին թույլ կտան իրենց տարածքից ռազմական գործողություն իրականացնել Իրանի դեմ։

Արթուր Հովհաննիսյան

Դիտվել է՝ 2000

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.