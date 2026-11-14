Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » 2025-ի օգոստոսին Հայաստանը Վաշինգտոնում ոչ թե դիվանագիտական ձեռքբերում ունեցավ, այլ կատարեց հերթական զիջումը

2025-ի օգոստոսին Հայաստանը Վաշինգտոնում ոչ թե դիվանագիտական ձեռքբերում ունեցավ, այլ կատարեց հերթական զիջումը

2025-ի օգոստոսին Հայաստանը Վաշինգտոնում ոչ թե դիվանագիտական ձեռքբերում ունեցավ, այլ կատարեց հերթական զիջումը
14.11.2026 | 16:06

2024-2025 թվականներին, երբ խոսում էինք Ադրբեջանի կողմից մաքսիմալիստական պահանջների ու ռազմական միջամտության սցենարի հավանականության մասին, փաշինյանական փորձագիտական, ինչպես նաև ՔՊ-ական, իշխանական մանր-մունր քարոզիչները իրենց պատռում էին, թե բա՝ խաղաղություն է, էս վատ փորձագետները մարդկանց ահաբեկում են։

2026-ի նոյեմբերին արդեն նախկին ԱԽՔ Արմեն Գրիգորյանը բացահայտում է, որ ո՛չ միայն կար էսկալացիայի բարձր ռիսկ, այլև քննարկվում էր ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացուցչության տարհանման պլան։ Չէ, դուք պատկերացրեք` Երևանն արդեն կարող էր ապահով չհամարվել...

Իսկ ի՞նչ զիջում էր ցանկանում Ադրբեջանը, որը տրամադրեց Հայաստանը՝ դրանով նվազեցնելով էսկալացիայի ռիսկը։

Որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, հիշենք, որ Արմենը խոսում է 2025 թվականի հունվար-փետրվար ամիսների մասին, իսկ այդ ամիսներին Ադրբեջանը ակտիվորեն պահանջում էր, այսպես կոչված, «Զանգեզուրի միջանցք»: Ի՞նչ եղավ դրա հետ, որ Ադրբեջանը որոշեց ցածրացնել էսկալացիայի ռիսկը։

Ընդամենը մի քանի ամիս անց` օգոստոսին, ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ նախաստորագրվեց «խաղաղության համաձայնություն», բայց այլևս կասկածից վեր է, որ օգոստոսին Վաշինգտոնում կազմակերպված արարողության նպատակը խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումը չէր, որովհետև դրա համար Ադրբեջանը չէր գնա էսկալացիայի բարձրացման։ Այսինքն, էականը մյուսն էր` TRIPP-ը։ Սա հենց Ադրբեջանի պահանջն էր, ասելով` ինչ անուն ուզում եք տվեք, ինձ պետք է միջանցք, այսինքն՝ բովանդակությունը։

Հետևաբար, Արմենը ակամա բացահայտեց, որ 2025-ի օգոստոսին Վաշինգտոնում ո՛չ թե Հայաստանը դիվանագիտական ձեռքբերում ունեցավ, այլ, Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառման սպառնալիքի ներքո, Հայաստանը կատարեց հերթական զիջումը, որի դիմաց ստացավ ընդամենը «խաղաղության պայմանագրի» նախաստորագրում, ինչը անհրաժեշտ էր հաղթական տեսքով Հայաստանի հասարակությանը ներկայացնելու համար։

Հ.Գ. Ես միայն ցավ եմ ապրում, որ ամեն անգամ հաստատվում են մեր կողմից ներկայացված վարկածները։

Արա Լ. Պողոսյան

Դիտվել է՝ 537

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.