Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Արդարադատության նախարարի «փրկության օպերացիան», կամ «մեղքերի թողություն» Պետրոսի մոտ

Արդարադատության նախարարի «փրկության օպերացիան», կամ «մեղքերի թողություն» Պետրոսի մոտ

Արդարադատության նախարարի «փրկության օպերացիան», կամ «մեղքերի թողություն» Պետրոսի մոտ
14.11.2026 | 17:11

Թվում է՝ համակարգը պետք է գետինը մտնի ամոթից։ Բայց ո՛չ։ Հայաստանյան իրականության մեջ սա միայն սկիզբն է։

Երբ հասարակության արդարացված զայրույթը պայթում է, և մարդիկ սկսում են իրերն իրենց անուններով կոչել, իշխանական մեքենան միանում է «փրկության օպերացիայի» ռեժիմով։ Եվ ահա, ամենակարևոր պահին գործի է դրվում հայկական քաղաքական շոուբիզնեսի գլխավոր սրբագործ մեխանիզմը՝ շտապ ուղևորություն դեպի Պետրոսի տաղավար։

Ամեն ինչ փայլուն է բեմադրված:

Անհրաժեշտ է հանրությանը մատուցել «հուզված, բայց անկոտրում» պաշտոնյայի կերպար։ Պետրոսի մոտ գնալը վաղուց դարձել է իշխանական ինդուլգենցիայի ստացման սուրբ ծես։ Մոռացե՛ք բանտում մահացած մարդուն, մոռացե՛ք համակարգային սպանությունը, ձախողումները։ Կարևորը նախարարի «հուզմունքն» է և այն, թե ինչպես են «չար լեզուները» համարձակվել հարցեր տալ։

Միաժամանակ, ֆեյսբուքյան տիրույթը ողողվում է «սրտիկներով» և կաղապարված ստատուսներով։ Թիմակիցներն ու աջակիցների մի ամբողջ բանակ՝ «իմ սիրելի նախարար», «խիզախ Սրբուհի» մակարդակով, լծվում է անպատասխանատվությունը սրբագործելու գործին։ Նրանք կարծում են, թե պաշտոնյաներին քծնելով՝ փրկում են պետությունը։ Մինչդեռ իրականում նրանք ընդամենը լվանում են իշխանության երկակի ստանդարտների արյունոտ հետքերը։

Մինչև ե՞րբ ենք հանդուրժելու այս թատրոնը, որտեղ մարդկային կյանքը դարձել է չոր վիճակագրություն, իսկ պաշտոնյաների անգործությունը քողարկվում է հեռուստատեսային ողբերգություններով ու ֆեյքային ծափերով։

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 492

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.