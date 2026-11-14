Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Աշխարհում հարատև խաղաղություն երբեք չի եղել, չկա ու չի լինի

Աշխարհում հարատև խաղաղություն երբեք չի եղել, չկա ու չի լինի

Աշխարհում հարատև խաղաղություն երբեք չի եղել, չկա ու չի լինի
14.11.2026 | 18:10

Ով խոսում է հարատև խաղաղության մասին, միանգամից կա՛մ փոխեք, կա՛մ լռեցրեք, որովհետև նա ձեզ կա՛մ խաբում է, կա՛մ գաղափար չունի հարատև խաղաղության մասին։

Աշխարհում հարատև խաղաղություն երբեք չի եղել, չկա ու երբեք չի լինի։

Պատճառը միջազգային հարաբերությունների, պետությունների միջև հարաբերությունների էության մեջ է։ Միջազգային հարաբերությունների անարխիկ բնույթը բացառում է հարատև խաղաղության գաղափարը, ինչպես որ նույնիսկ հիերարխիկ հարաբերություններ լինելու պարագայում է այն բացառելի։ Եթե միջազգային հարաբերությունները նույնիսկ լինեին հիերարխիկ, ապա այդ պարագայում կգործեր «Թուկիդիդեսի ծուղակի» տեսությունը` հառնող պետությունները կբախվեին գործող հեգեմոնի հետ։ Առաջինը կփորձեր պահպանել իր տեղը, իսկ երկրորդը կցանկանար իր զարգացմանն ու նոր ազդեցությանը համարժեք տեղ զբաղեցնել։

Այսինքն, միջազգային հարաբերությունների թե՛ անարխիկ, և թե՛ հիերարխիկ բնույթի պարագայում հարատև խաղաղություն հնարավոր չի։

Ցանկացած մեկը, ով խոսում է հարատև խաղաղության մասին, որի հիմքը պայմանավորվածություններն են, այլ ոչ թե օբյեկտիվ իրողությունները (ռազմաքաղաքական, տնտեսատեխնոլոգիական հավասարակշռություն), առնվազն ձեզ ծաղրում է կամ հիմարացնում։ Ես հակված չեմ կարծելու, թե բարձրագույն պետական պաշտոնյան չի հասկանում այսքանը՝ ունենալով գիտական հաստատությունների ու խորհրդականների հսկայական բանակի աջակցություն։ Հետևաբար, նա ձեզ ծաղրում ու ծառայեցնում է իր մութ շահերին:

Արա Լ. Պողոսյան

Դիտվել է՝ 413

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.