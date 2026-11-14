Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Այդ անիծյալ լռության ու հանդուրժողականության պատճառով էր, որ տարիներ անց կորցրինք Արցախը

Այդ անիծյալ լռության ու հանդուրժողականության պատճառով էր, որ տարիներ անց կորցրինք Արցախը

Այդ անիծյալ լռության ու հանդուրժողականության պատճառով էր, որ տարիներ անց կորցրինք Արցախը
14.11.2026 | 23:00

Ոտքի էր կանգնել ջահել ու ահել:

Ոտքի էին կանգնել, գիտակցելով, որ մահն անխուսափելի է, բայց հանուն հայրենիքի ու պապական հողերի ազատագրման պատրաստ էին ամեն ինչի։

Բայց հենց այդ նույն կռվի տարիներին, երբ առաջնագծում արյուն էր թափվում, թիկունքում արդեն գործում էր ներքին թշնամին։ Ներքին տականքը սպանում էր մեր հերոս տղաներին՝ Արթուր Մկրտչյանից սկսած… Սպանում էին նրանց, ովքեր առաջին իսկ օրվանից ջոկատներ կազմեցին, վաշտեր ստեղծեցին ու դարձան մեր ազատագրական պայքարի հիմնասյուները։

Եվ հենց այդտեղ մենք սխալվեցինք։ Մեր աչքի առաջ, հայի փամփուշտից սպանվում էին մեր լավագույն հերոսները, իսկ մենք… մենք լուռ տանում էինք այդ ամենը։

Այդ անիծյալ լռության ու հանդուրժողականության պատճառով էր, որ տարիներ անց կորցրինք Արցախը՝ նորից տալով հազարավոր ջահել ու անմեղ զոհեր, նորից կորցնելով հերոսների մի ողջ սերունդ։

Ու այսօր էլի՞ ենք լուռ… Կարծես թե այդպես էլ պիտի լինե՞ր։ Մինչդեռ սպանողներն ու հայրենադավները, իրենց համար հարստացած, առողջ ու փառավորված ապրում են այս հողի վրա։

Ո՛չ, սա չի կարող այսպես հանդուրժվել։

Մեզ պետք է ոչ թե անցյալի էջերը թերթել, այլ կերտել արդարության նոր «Նեմեսիս»՝ հանձինս անկոտրում, գիտակից ու սեփական իրավունքների համար պայքարող նոր ազգային սերնդի:

Սուրեն Իշխանյան

Դիտվել է՝ 123

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.