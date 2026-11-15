Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Սա, թերևս, այն եզակի դեպքերից է, երբ ազգային սուր բովանդակությամբ խորհրդանշական խնդիրը, կարելի է ասել, լուծվել է հասարակական ճնշման տակ

Սա, թերևս, այն եզակի դեպքերից է, երբ ազգային սուր բովանդակությամբ խորհրդանշական խնդիրը, կարելի է ասել, լուծվել է հասարակական ճնշման տակ

Սա, թերևս, այն եզակի դեպքերից է, երբ ազգային սուր բովանդակությամբ խորհրդանշական խնդիրը, կարելի է ասել, լուծվել է հասարակական ճնշման տակ
14.11.2026 | 23:28


Նոյեմբերի 3-ին և 4-ին այս էջում երկու գրառում էի արել Երևանում Վարդան Մամիկոնյանի արձանի չլուսավորված լինելու մասին։ Գրառումներն արտատպել էին նաև մի քանի լրատվամիջոցներ։
Վերջին երեք օրերին բացակայում էի Հայաստանից, կապս էլ շատ վատ էր։ Քիչ առաջ վերադարձա և ընկերոջիցս ուրախալի լուր ստացա՝ ահա այս լուսանկարը՝ արված նոյեմբերի 12-ին։ Ինչպես տեսնում եք, Հայոց սպարապետի հուշարձանը կրկին լույսերի մեջ է՝ ինչպես և մեր հիշողությունում։։ Ո՜ւր էր թե՝ մեր մյուս ազգային հարցերն էլ այսքան արագ և արդյունավետ լուծում ստանային...
Իսկ Վարդան Մամիկոնյանը, ի հեճուկս բոլոր վարձկան չարախոսների և կեղծ պատմաբանների, միշտ լինելու է հայոց ազգային-ազատագրական պայքարի մեծագույն խորհրդանիշներից մեկը՝ ոգեշնչելով մեզ չընկրկել, պայքարել և ամենածանր պարտություններից հետո անգամ կրկին ոտքի կանգնել։

Արմեն Այվազյան
Դիտվել է՝ 965

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.