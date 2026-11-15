Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.11.2026
 
Ռուսաստանը ռազմական ճանապարհով կհասնի ՈՒկրաինայում իր նպատակներին, եթե չհաջողվի եվրոպական երկրների հետ խաղաղ կարգավորման շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը նշել է, որ ՈՒկրաինայում հակամարտության կարգավորումն անքակտելիորեն կապված է Եվրոպայում անվտանգության նոր համակարգի ձևավորման հետ։                
 
Նորություններ » Խոստումներ, որոնք ավելի կաշկանդող են, քան բանտարկյալի պողպատյա ձեռնաշղթաները

Խոստումներ, որոնք ավելի կաշկանդող են, քան բանտարկյալի պողպատյա ձեռնաշղթաները

Խոստումներ, որոնք ավելի կաշկանդող են, քան բանտարկյալի պողպատյա ձեռնաշղթաները
15.11.2026 | 11:24

Նախկին ԱԽՔ Արմեն Գրիգորյանը գրում է, որ իշխանությունների ամեն մի քայլ՝ միտված ռուսաստանյան ազդեցությունից անկախանալուն, հանգեցրել է նրան, որ Հայաստանն ավելի կախյալ վիճակում է հայտնվել, և չի բացառվում, որ հայկական իշխանությունների հետագա հակառուսական քայլերը բերեն նրան, որ մեր երկիրը դառնա ռուս-բելառուսական միացյալ պետության մասնիկը։
Ի՞նչ եք կարծում, Նիկոլ Փաշինյանը չի՞ հասկանում այդ պարզ ճշմարտությունը...
Հասկանում է, էն էլ ո՜նց է հասկանում...
Պարզապես տարբերակ չունի։ Այսինքն՝ ունի, բայց չի կարող, քանզի կաշկանդված է Արևմուտքին և թուրքերին տված խոստումներով, որոնք բանտարկյալի երկաթյա կանդալներից առավել կաշկանդող են։
Ի՞նչ է, չի՞ կարող փոխադարձ օգնության և բարեկամության ռազմական պայմանագիր նորոգել Ռուսաստանի հետ, կամ էլ երկու երկրների շահերից բխող գաղտնի ռազմական պայմանագիր կնքել Իրանի հետ։
Հայաստանին ի՞նչ է պետք՝ խաղաղությո՞ւն... Էլ ինչո՞ւ տեղի-անտեղի խաղաղություն մուրա...
Դե թող էդ դեպքում Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի վրա, դե թող բախտը փորձի...
Չի կարող, պարզապես չի հարձակվի, չի հանդգնի...
Իսկ ինչո՞ւ Փաշինյանը դա անել չի կարող։ Մի պարզ պատճառով. որովհետև և՛ Արևմուտքը, և՛ Ադրբեջանը Նիկոլ Փաշինյանի վրա ունեն կոմպրոմատներ՝ զորեղ կոմպրոմատներ, որոնք առավել կաշկանդող են, քան բանտարկյալի պողպատյա կանդալները։ Արևմուտքը կարող է հրապարակավ հիշեցնել այն պախարակելի, գաղտնի և ծածուկ օգնությունը, որի շնորհիվ նա վարչապետ է դարձել, իսկ Ադրբեջանը կարող է հրապարակել այն գերգաղտնի պայմանավորվածությունները, որոնց արդյունքում Արցախը դարձել է ադրբեջանական։
Նիկոլ Փաշինյանին մնում է խաղաղության կեղծ նարատիվներով և իբր անկախ պետություն ունենալու պատրանքով մոլորեցնել սեփական ժողովրդին՝ իրականում երկրի շահերը ծառայեցնելով Արևմուտքի և թուրքական աշխարհի շահերին։ Գաղտնիք չէ, նույնիսկ ԱՄՆ-ում կան պետության կողմից նյութապես հովանավորվող հասարակական շրջանակներ, որոնք գտնում են, որ Հայաստանը պիտի կազմի թուրքական աշխարհի մի մասը։ Դրա առհավատչյան Զանգեզուրյան միջանցքն է՝ պաճուճված իբր անմեղսունակ «Թրիփ» անվամբ։ Ամեն ինչ արվում է Ռուսաստանի դեմ։ Հայաստանը սոսկ ոտնատակի խիճ է։ Դա Արևմուտքի և Ռուսաստանի պատերազմի աներևույթ մասն է՝ այնպես, ինչպես ուկրաինական պատերազմը, որն արդեն իսկ Արևմուտքի և Ռուսաստանի բացահայտ պատերազմն է, որտեղ Եվրոպան պատրաստակամ է պատերազմը շարունակել մինչև վերջին ուկրաինացի զինվորը։ Իսկ մենք պատրա՞ստ ենք մինչև վերջին հայը ծառայել հանուն Արևմուտքի շահերի...
Ժամանակին ես աշխատում էի Երևանի Լենինյան շրջանի գործադիր կոմիտեում։ Գործկոմի գրեթե ամեն նիստին նախագահը պախարակում, շան լափ էր թափում վարչության պետերից մեկի գլխին։ Մի օր էլ էդ վարչության պետի համբերությունը սպառվեց, արժանապատվությունը կարծես թե գլուխ էր բարձրացել։ Ասաց.
– Դե հերիք ու բոլ եղավ, ձեր ափն էլ, լափն էլ, դիմում կտամ, կհեռանամ։
Գործկոմի նախագահը դառը ժպտաց։ Ասաց.
– Գնա՛, հլա տեսնեմ՝ ո՞ւր ես գնալու... Կգնաս, բայց դու էլ լավ գիտես, թե ո՞ւր կգնաս...
Գործկոմն իր վարչության պետի վրա այնքան կոմպրոմատներ ուներ, որ նա այլևս այլ ճանապարհ չուներ։
Նախագահը բացահայտ ուղղիչ տան ճանապարհն էր ակնարկում։
Նիկոլ Փաշինյանն այնտեղ արդեն մի անգամ եղել է։ Կարծում եմ, որ երկրորդ անգամ չէր ցանկանա այնտեղ հայտնվել...
Դրա համար էլ մանևրում է՝ լարախաղացի լարից էլ բարակ, անտեսանելի տարածքում...
Որտեղ կտրվեց կապը՝ էնտեղ տիրոջ պապը։

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1548

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Պարզ պատասխանների որոնումը Արտեմ Փաթափությանին հասցրեց գիտության ամենաբարձր պարգևին՝ Նոբելյան մրցանակին
Պարզ պատասխանների որոնումը Արտեմ Փաթափությանին հասցրեց գիտության ամենաբարձր պարգևին՝ Նոբելյան մրցանակին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.