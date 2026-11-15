Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.11.2026
 
Ռուսաստանը ռազմական ճանապարհով կհասնի ՈՒկրաինայում իր նպատակներին, եթե չհաջողվի եվրոպական երկրների հետ խաղաղ կարգավորման շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը նշել է, որ ՈՒկրաինայում հակամարտության կարգավորումն անքակտելիորեն կապված է Եվրոպայում անվտանգության նոր համակարգի ձևավորման հետ։                
 
Նորություններ » Ով ականջ ունի, թող լսի

Ով ականջ ունի, թող լսի

Ով ականջ ունի, թող լսի
15.11.2026 | 11:41

Ինչո՞ւ Կիպրոսի ղեկավարները չեն ճանաչում Հս. Կիպրոսի «թուրքական հանրապետությունը», Սերբիան չի ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը, Վրաստանը չի ճանաչում Աբխազիայի ու Հվ. Օսիայի անկախությունը, իսկ Փաշինյանն ու ՔՊ-ն Արցախը ճանաչեցին Ադրբեջանի մաս։
Որովհետև Սերբիայում, Կիպրոսում ու Վրաստանում հասարակությունը ամենայն հավանականությամբ շամպայնի խցանի («պրոբկի») նման կթռցներ այն ղեկավարներին, որոնք դա կանեին։
Իսկ մեր երկրում 2021-ին և 2026-ին Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչած ուժը մնաց իշխանության, խախտումներով ու ռեպրեսիաներ կիրառելով, բայց «վերընտրվեց»։
Նիկոլիզմը հետևանքն է, խնդիրը նաև մեր մեջ է՝ այն հասարակության, որը, ըստ էության, հարմարվում է և՛ Արցախի կորստի, և՛ հազարավոր զոհերի, և՛ ՀՀ-ի 240 քառ. կմ տարածքի օկուպացման հետ։
Անշուշտ, այստեղ մեղքի բաժին ունենք նաև մենք՝ ընդդիմության ներկայացուցիչներս, որ չենք կարողանում ներկայացնել համոզիչ այլընտրանքային ու իրատեսական արժանապատիվ խաղաղության դոկտրին։
Ասում ենք՝ դաշնակից չունենք։
Դժվար էլ ունենանք, եթե էս խելքին լինենք։
Ո՞վ կդաշնակցի նրա հետ, ով ճանաչում է Արցախն Ադրբեջանի մաս։
Հպարտանում ենք, թե առաջին քրիստոնյա պետությունն ենք, բայց սիրո փոխարեն ատելություն, նախանձ ու հայհոյանք ենք տարածում։
Քրիստոնեությունը սեր է, համերաշխություն ու նահատակություն է հանուն հայրենիքի, ընտանիքի ու հավատակից եղբոր։
Իհարկե, գլխավոր մեղավորն ու պատասխանատուն գործող վարչակարգն է։
Բայց մինչև մենք պետության ու հայրենիքի շահն առնվազն մեր անձնական շահին հավասար չպաշտպանենք, մենք արժանի չենք լինելու ո՛չ անկախության, ո՛չ էլ ազատության։
Հասարակությունն է որոշողը, թե ինչպիսի պետությունում է ուզում ապրել։
Մեր գլխավոր առաքելությունն էլ պետք է լինի բացատրելը, որ Անկախության հռչակագիրը հանելով Սահմանադրության նախաբանից՝ մենք սահուն վիլայեթացման ենք գնալու։
Ով ականջ ունի, թող լսի։

Էդուարդ ՇԱՐՄԱԶԱՆՈՎ

Հ.Գ. Մենք ենք մեր դժբախտությունների պատճառը։
Գարեգին Նժդեհ
Դիտվել է՝ 627

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Պարզ պատասխանների որոնումը Արտեմ Փաթափությանին հասցրեց գիտության ամենաբարձր պարգևին՝ Նոբելյան մրցանակին
Պարզ պատասխանների որոնումը Արտեմ Փաթափությանին հասցրեց գիտության ամենաբարձր պարգևին՝ Նոբելյան մրցանակին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.