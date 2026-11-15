Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.11.2026
 
Ռուսաստանը ռազմական ճանապարհով կհասնի ՈՒկրաինայում իր նպատակներին, եթե չհաջողվի եվրոպական երկրների հետ խաղաղ կարգավորման շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը նշել է, որ ՈՒկրաինայում հակամարտության կարգավորումն անքակտելիորեն կապված է Եվրոպայում անվտանգության նոր համակարգի ձևավորման հետ։                
 
Նորություններ » Ե՞րբ պետք է կատարվի, և ո՞վ պետք է կատարի ապացուցվածն ապացուցելուց հետո առաջին քայլը

Ե՞րբ պետք է կատարվի, և ո՞վ պետք է կատարի ապացուցվածն ապացուցելուց հետո առաջին քայլը

Ե՞րբ պետք է կատարվի, և ո՞վ պետք է կատարի ապացուցվածն ապացուցելուց հետո առաջին քայլը
15.11.2026 | 13:15

Ընդդիմությունը, քաղհասարակությունը, լրագրողները, իրավաբանները, մտահոգ բոլոր քաղաքացիները լծվել են ապացուցվածն ապացուցելու անտեղի գործընթացին։

Համացանցն ու եթերը ծանրաբեռնված են իմաստուն դատողություններով այն մասին, որ իշխանությունը բռնատիրական է, վարչապետը՝ բռնապետ։

Բերվում են ծանրակշիռ փաստարկներ, որ բազմաթիվ հետապնդումներ քաղաքական են, կալանքները՝ հրահանգված։

Կազմակերպվում են պանելային քննարկումներ, խորհրդարանական լսումներ, տրվում են հարցազրույցներ։

Ո՞րն է ջուր ծեծելու իմաստը, ու՞մ համար պարզ չէ իրերի դրությունը, ի՞նչ կարիք կա ամեն անգամ հավաքվելու, քննարկելու ու եզրահանգելու այն, ինչ բոլորի համար վաղուց պարզ է։

Ե՞րբ պետք է կատարվի, և ո՞վ պետք է կատարի ապացուցվածն ապացուցելուց հետո առաջին քայլը:

Վահան Հովհաննիսյան

Դիտվել է՝ 576

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Պարզ պատասխանների որոնումը Արտեմ Փաթափությանին հասցրեց գիտության ամենաբարձր պարգևին՝ Նոբելյան մրցանակին
Պարզ պատասխանների որոնումը Արտեմ Փաթափությանին հասցրեց գիտության ամենաբարձր պարգևին՝ Նոբելյան մրցանակին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.