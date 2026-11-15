Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.11.2026
 
Ռուսաստանը ռազմական ճանապարհով կհասնի ՈՒկրաինայում իր նպատակներին, եթե չհաջողվի եվրոպական երկրների հետ խաղաղ կարգավորման շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը նշել է, որ ՈՒկրաինայում հակամարտության կարգավորումն անքակտելիորեն կապված է Եվրոպայում անվտանգության նոր համակարգի ձևավորման հետ։                
 
Նորություններ » Կյանքի կենսաբանական հիմքերից հեռանալու հիմնական տենդենցները

Կյանքի կենսաբանական հիմքերից հեռանալու հիմնական տենդենցները

Կյանքի կենսաբանական հիմքերից հեռանալու հիմնական տենդենցները
15.11.2026 | 15:07

Մարդկության կյանքին ուղեկցող հիմնական տենդենցներից մեկը, մարդկանց կյանքի որակի բարձրացման հիմնական տենդենցի հետ միասին, նրանց բարձրանալն ու հեռանալն է կյանքի կենսաբանական հիմքերից՝ իր անվտանգության ապահովման ու սննդի հայթայթման ուժային մեթոդներով հանդերձ, որտեղ տղամարդու դերը առաջնային էր։

Աստիճանաբար, փոխվող պայմաններում, որտեղ մարդկանց կյանքի անվտանգության և սննդով ապահովելու գործի համար ուժային մեթոդների դերը գնալով պակասում է, բնականաբար, նվազում է նաև տղամարդկանց դերը դրանցում, որն էլ բերում է կենցաղում և հասարակական կյանքում տղամարդկանց ու կանանց գրաված տեղերի դանդաղ դրեյֆի՝ հօգուտ կանանց, որը բնական և լրիվ հասկանալի ու բացատրելի պրոցես է։

Այսինքն, հասարակական կյանքի փոփոխվող պայմաններում, ելնելով կյանքի հարատևման ու շարունակականության սկզբունքից, մարդիկ աստիճանաբար հարմարվում են նոր պայմաններին այնպես, որ հասարակությունը դրանից ունենա առավելագույն շահ տրված ռիսկերի դեպքում։

Այս հանգամանքը ծնում է նաև երկու ածանցյալ պրոցեսներ կամ տենդենցներ՝ կանանց կողմից տղամարդկանց ֆունկցիաների մի մասին աստիճանաբար տիրանալը, որի համար տիպական է, ասենք, business woman հասկացությունը և տղամարդկանց կողմից կանանց ավանդական ֆունկցիաների մի մասը իրենց վրա վերցնելը, որի համար տիպական է, ասենք, միայնակ հայր հասկացությունը։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 481

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Պարզ պատասխանների որոնումը Արտեմ Փաթափությանին հասցրեց գիտության ամենաբարձր պարգևին՝ Նոբելյան մրցանակին
Պարզ պատասխանների որոնումը Արտեմ Փաթափությանին հասցրեց գիտության ամենաբարձր պարգևին՝ Նոբելյան մրցանակին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.