Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.11.2026
 
«Պուտինը, Թրամփը և Սի Ծինփինը նոյեմբերի 19-ին հանդիպում կանցկացնեն ՉԺՀ առաջնորդի նստավայրում։ Նախապատրաստվում են հանդիպման օրակարգը և համատեղ հայտարարությունը։ Պուտինը գագաթնաժողովի շրջանակում բանակցություններ կվարի Սի Ծինփինի հետ։ Առաջնորդները կքննարկեն արտաքին քաղաքականության հարցեր, այդ թվում՝ ՈՒկրաինայի թեման»,- РИА Новости-ին փոխանցել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։               
 
Նորություններ » Մի սեր, որ դարձավ հայրենիք

Մի սեր, որ դարձավ հայրենիք

Մի սեր, որ դարձավ հայրենիք
16.11.2026 | 12:56

Միքայել Նալբանդյանին բոլորս ճանաչում ենք որպես «Մեր հայրենիք»-ի հեղինակ։ Սակայն քչերը գիտեն, որ մեր օրհներգի հետևում թաքնված է մի անավարտ սիրո պատմություն, որը նա ողջ կյանքում պահեց իր սրտում...
Նոր Նախիջևանում երիտասարդ Միքայելը սիրահարվեց Վարդուհուն՝ Վարդ-Խաթունին։ Նա երդվել էր հավատարիմ մնալ այդ սիրուն մինչև վերջ, բայց կյանքն այլ կերպ դասավորվեց։ Վարդուհին ամուսնացավ ուրիշի հետ, իսկ Նալբանդյանն այդպես էլ երբեք ընտանիք չկազմեց։
Իր ցավն ու կարոտը նա հանձնեց թղթին։ «Մեկին՝ խոսք, մյուսին՝ հարս» վիպակում գրողը պատմեց իր սիրո մասին ոչ թե այնպես, ինչպես իրականում եղել էր, այլ այնպես, ինչպես երազել էր։
Նա չգտավ իր անձնական երջանկությունը, բայց սերը չմարեց նրա ներսում։ Այն վերածվեց ավելի մեծ ու վեհ զգացմունքի՝ սիրո առ հայրենիք։ Եվ հենց այդ սիրուց ծնվեցին այն տողերը, որոնք այսօր բոլորս գիտենք անգիր.
«Մեր հայրենիք, ազատ, անկախ,
Որ ապրել է դարեդար...»
Այդպես մի անավարտ սեր վերածվեց մեր ամենաամբողջական երգի՝ մեր պետական օրհներգի։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1003

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանը մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ-ի դիվանագիտական հաղթանակի

Ռուսաստանը մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ-ի դիվանագիտական հաղթանակի

ՈՒկրաինայի հարցով կայացած վերջին բանակցությունները վկայում են, որ Մոսկվան չի փոխել իր սկզբունքային դիրքորոշումը և չի գնա վերջնական խաղաղության, եթե չհամաձայնեցվեն եվրոպական անվտանգության հիմնարար խնդիրները։

Այստեղ գլխավոր հարցը ՆԱՏՕ-ի՝ 1997թ. ռազմական ներկայության վերադարձի մեջ է: Բանակցային գլխավոր ուղերձն այն է, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվել 2021թ. ներկայացված պահանջներից և մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ դիվանագիտական հաղթանակի...

Սոցցանցային գրառումներ

Ինքն իրենից գոհ ապրում է աշխարհասփյուռ հայությունը՝ անՄիտք, անՊատիվ ու անԽիղճ
Ինքն իրենից գոհ ապրում է աշխարհասփյուռ հայությունը՝ անՄիտք, անՊատիվ ու անԽիղճ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.