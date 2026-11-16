Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.11.2026
 
«Պուտինը, Թրամփը և Սի Ծինփինը նոյեմբերի 19-ին հանդիպում կանցկացնեն ՉԺՀ առաջնորդի նստավայրում։ Նախապատրաստվում են հանդիպման օրակարգը և համատեղ հայտարարությունը։ Պուտինը գագաթնաժողովի շրջանակում բանակցություններ կվարի Սի Ծինփինի հետ։ Առաջնորդները կքննարկեն արտաքին քաղաքականության հարցեր, այդ թվում՝ ՈՒկրաինայի թեման»,- РИА Новости-ին փոխանցել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։               
 
Նորություններ » Ոչ թե մահվան, այլ հաղթանակի խորհրդանիշ. արդյո՞ք Քրիստոսը գերեզման չունի

Ոչ թե մահվան, այլ հաղթանակի խորհրդանիշ. արդյո՞ք Քրիստոսը գերեզման չունի

Ոչ թե մահվան, այլ հաղթանակի խորհրդանիշ. արդյո՞ք Քրիստոսը գերեզման չունի
16.11.2026 | 13:04


Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարում Քրիստոսի Սուրբ Գերեզմանին գիշերային Սուրբ Պատարագի ավարտին արված նկարի տակ երեկ մի հոգի գրել էր. «Բայց Քրիստոսը գերեզման չունի»:
Եկե՛ք քննենք.
Քրիստոսը գերեզման ունի, բայց Նրա գերեզմանը դատարկ է, որովհետև Նա հարություն է առել մեռելներից։ Այստեղ պետք է տարբերել երկու իրողություն՝ Քրիստոսի թաղման պատմական փաստը և Նրա հրաշափառ Հարությունը։
Ավետարանները հստակ վկայում են, որ խաչելությունից և մահից հետո Հովսեփ Արիմաթացին վերցրեց Հիսուսի մարմինը, պատեց պատանքով և դրեց ժայռի մեջ փորված նոր գերեզմանում, որտեղ դեռ ոչ ոք թաղված չէր (Մատթ. 27։57–60, Ղուկ. 23։50–53, Հովհ. 19։38–42)։ Երրորդ օրը, երբ յուղաբեր կանայք եկան գերեզման, այն արդեն դատարկ էր. Քրիստոս հարություն էր առել։
Հետևաբար, Քրիստոսի Հարությունը չի նշանակում, թե Նա գերեզման չի ունեցել։ Ընդհակառակը՝ դատարկ գերեզմանը հենց Նրա Հարության կարևորագույն վկայություններից է։
Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարում գտնվող Քրիստոսի Սուրբ Գերեզմանը քրիստոնեական հնագույն ավանդությամբ ճանաչված է որպես այն վայրը, որտեղ դրվել է Տիրոջ մարմինը և որտեղից Նա հարություն է առել։ Այդ սրբավայրը քրիստոնյաների համար ոչ թե մահվան, այլ մահվան նկատմամբ Քրիստոսի հաղթանակի խորհրդանիշն է։
Եվ երբ ասում ենք՝ «Սուրբ Պատարագ Քրիստոսի Սուրբ Գերեզմանի վրա», նկատի ունենք հենց այդ սրբավայրում՝ Քրիստոսի թաղման և Հարության հիշատակով սրբագործված վայրում մատուցվող Սուրբ Պատարագը։
Մենք չենք պաշտում գերեզմանը և չենք հավատում, թե Քրիստոսը շարունակում է այնտեղ գտնվել։ Մենք երկրպագում ենք հարուցյալ Քրիստոսին, Ով, ինչպես ասվում է Հարության շարականում.
«Իր մահով հաղթեց մահվանը և Իր Հարությամբ մեզ հավիտենական կյանքի հույս պարգևեց»։
Ուստի «Քրիստոսը գերեզման չունի» արտահայտությունը ճիշտ է միայն այն իմաստով, որ Նա այլևս գերեզմանում չէ։ Բայց պատմական և ավետարանական իմաստով Քրիստոսը գերեզման ունեցել է, և այդ գերեզմանը քրիստոնեական աշխարհի ամենասակրալ սրբավայրն է։

Սամվել դպիր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հ.Գ.
Քրիստոսի Սուրբ Գերեզմանի մասին մանրամասն պատմում է Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միաբանության անդամ Թեոդորոս Սրբազանը։

Հղումը՝

https://www.youtube.com/watch?v=CWIlPW4E9fs

Դիտվել է՝ 821

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանը մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ-ի դիվանագիտական հաղթանակի

Ռուսաստանը մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ-ի դիվանագիտական հաղթանակի

ՈՒկրաինայի հարցով կայացած վերջին բանակցությունները վկայում են, որ Մոսկվան չի փոխել իր սկզբունքային դիրքորոշումը և չի գնա վերջնական խաղաղության, եթե չհամաձայնեցվեն եվրոպական անվտանգության հիմնարար խնդիրները։

Այստեղ գլխավոր հարցը ՆԱՏՕ-ի՝ 1997թ. ռազմական ներկայության վերադարձի մեջ է: Բանակցային գլխավոր ուղերձն այն է, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվել 2021թ. ներկայացված պահանջներից և մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ դիվանագիտական հաղթանակի...

Սոցցանցային գրառումներ

Ինքն իրենից գոհ ապրում է աշխարհասփյուռ հայությունը՝ անՄիտք, անՊատիվ ու անԽիղճ
Ինքն իրենից գոհ ապրում է աշխարհասփյուռ հայությունը՝ անՄիտք, անՊատիվ ու անԽիղճ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.