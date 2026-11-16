Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.11.2026
 
«Պուտինը, Թրամփը և Սի Ծինփինը նոյեմբերի 19-ին հանդիպում կանցկացնեն ՉԺՀ առաջնորդի նստավայրում։ Նախապատրաստվում են հանդիպման օրակարգը և համատեղ հայտարարությունը։ Պուտինը գագաթնաժողովի շրջանակում բանակցություններ կվարի Սի Ծինփինի հետ։ Առաջնորդները կքննարկեն արտաքին քաղաքականության հարցեր, այդ թվում՝ ՈՒկրաինայի թեման»,- РИА Новости-ին փոխանցել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։               
 
Նորություններ » Խստորեն դատապարտում ենք Նիկոլ Փաշինյանի վարքագիծը, որը հարվածում է մեր պետության միջազգային վարկին

Խստորեն դատապարտում ենք Նիկոլ Փաշինյանի վարքագիծը, որը հարվածում է մեր պետության միջազգային վարկին

Խստորեն դատապարտում ենք Նիկոլ Փաշինյանի վարքագիծը, որը հարվածում է մեր պետության միջազգային վարկին
16.11.2026 | 13:22

Հայտարարություն

Խստորեն դատապարտում ենք Նիկոլ Փաշինյանի վարքագիծը, որը ոչ միայն նսեմացնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնի հեղինակությունը, այլև հարվածում է մեր պետության միջազգային վարկին և հայ ժողովրդի արժանապատվությանը։
Հայաստանի վարչապետը պարտավոր է իր կեցվածքով և վարքագծով մարմնավորել պետական պատասխանատվություն, քաղաքական հասունություն և ազգային արժանապատվություն։ Մինչդեռ նրա անհարիր արարքներն ու պահվածքը Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնում են ծաղրի առարկա՝ վնասելով պետության հեղինակությանն ու ժողովրդի պատվին։
Բանանի միջադեպը պարզապես զավեշտալի դեպք չէ։ Այն պետական բարձր պաշտոնի լրջության, ղեկավարի պատասխանատվության և պետական արժանապատվության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի ակնհայտ դրսևորում է։
Սակայն մեր մտահոգությունը չի սահմանափակվում վարչապետի այս կամ այն անհարիր արարքով։ Շատ ավելի խոր և վտանգավոր է այն քաղաքական ուղեգիծը, որի հետևանքով Հայաստանի ազգային շահերը, ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը հայտնվել են լուրջ սպառնալիքի տակ։
Մենք համոզված ենք, որ գործող իշխանությունների վարած քաղաքականությունը թուլացնում է Հայաստանի պետական դիրքերը, նահանջ է արձանագրում ազգային շահերի պաշտպանության հարցում և նպաստում է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հակահայ նկրտումներին։
Անընդունելի է, որ Հայաստանի իշխանություններն ազգային զիջումները ներկայացնեն որպես խաղաղության միակ ճանապարհ։ Խաղաղությունը չի կարող կառուցվել պարտադրանքի, միակողմանի զիջումների, ազգային արժանապատվության նահանջի և պատմական իրավունքների ուրացման վրա։
Հայ ժողովուրդն արժանի է արժանապատիվ իշխանության, ազգային շահերի անզիջում պաշտպանության և այնպիսի պետության, որի ղեկավարները կգործեն պետական մտածողությամբ, պատասխանատվությամբ և հայրենասիրությամբ։

14 նոյեմբերի, 2026 թ.

Հայկական Ժողովրդային Շարժում

Մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի բաժանմունք
Դիտվել է՝ 815

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանը մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ-ի դիվանագիտական հաղթանակի

Ռուսաստանը մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ-ի դիվանագիտական հաղթանակի

ՈՒկրաինայի հարցով կայացած վերջին բանակցությունները վկայում են, որ Մոսկվան չի փոխել իր սկզբունքային դիրքորոշումը և չի գնա վերջնական խաղաղության, եթե չհամաձայնեցվեն եվրոպական անվտանգության հիմնարար խնդիրները։

Այստեղ գլխավոր հարցը ՆԱՏՕ-ի՝ 1997թ. ռազմական ներկայության վերադարձի մեջ է: Բանակցային գլխավոր ուղերձն այն է, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվել 2021թ. ներկայացված պահանջներից և մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ դիվանագիտական հաղթանակի...

Սոցցանցային գրառումներ

Ինքն իրենից գոհ ապրում է աշխարհասփյուռ հայությունը՝ անՄիտք, անՊատիվ ու անԽիղճ
Ինքն իրենից գոհ ապրում է աշխարհասփյուռ հայությունը՝ անՄիտք, անՊատիվ ու անԽիղճ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.