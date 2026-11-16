Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.11.2026
 
«Պուտինը, Թրամփը և Սի Ծինփինը նոյեմբերի 19-ին հանդիպում կանցկացնեն ՉԺՀ առաջնորդի նստավայրում։ Նախապատրաստվում են հանդիպման օրակարգը և համատեղ հայտարարությունը։ Պուտինը գագաթնաժողովի շրջանակում բանակցություններ կվարի Սի Ծինփինի հետ։ Առաջնորդները կքննարկեն արտաքին քաղաքականության հարցեր, այդ թվում՝ ՈՒկրաինայի թեման»,- РИА Новости-ին փոխանցել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։               
 
Նորություններ » Ոսկու գին ունեցող խեցգետինը. ո՞վ է պատրաստ վճարել 22 հազար դրամ

Ոսկու գին ունեցող խեցգետինը. ո՞վ է պատրաստ վճարել 22 հազար դրամ

Ոսկու գին ունեցող խեցգետինը. ո՞վ է պատրաստ վճարել 22 հազար դրամ
16.11.2026 | 13:29

Լավ, ասենք՝ սահման պե՞տք է ունենան նման աստղաբաշխական գին սահմանելիս, թե՞ ոչ։
Անկանոն որսի հետևանքով Սևանի խեցգետինը լճում գրեթե վերացավ. արտահանում էին անգամ ամենամանր առանձնյակները։ Այն ժամանակ մեկ կիլոգրամ խեցգետինը չնչին գին ուներ՝ կարելի է ասել՝ կոպեկներ արժեր։ Եվ որսն այնքան զանգվածային էր, որ խեցգետնի քյաբաբը («ռակի քյաբաբը») ավելի մեծ պահանջարկ ուներ, քան սիգը կամ իշխանը։ Տարիներ են անցել, բայց խեցգետնի պաշարներն այդպես էլ չեն վերականգնվում այնքան, որ գինը գոնե հավի մսին հավասարվի։
Հետաքրքիր է՝ ո՞վ է պատրաստ մեկ կիլոգրամ խեցգետնի համար 22 հազար դրամ վճարել։

Նարինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 848

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանը մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ-ի դիվանագիտական հաղթանակի

Ռուսաստանը մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ-ի դիվանագիտական հաղթանակի

ՈՒկրաինայի հարցով կայացած վերջին բանակցությունները վկայում են, որ Մոսկվան չի փոխել իր սկզբունքային դիրքորոշումը և չի գնա վերջնական խաղաղության, եթե չհամաձայնեցվեն եվրոպական անվտանգության հիմնարար խնդիրները։

Այստեղ գլխավոր հարցը ՆԱՏՕ-ի՝ 1997թ. ռազմական ներկայության վերադարձի մեջ է: Բանակցային գլխավոր ուղերձն այն է, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվել 2021թ. ներկայացված պահանջներից և մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ դիվանագիտական հաղթանակի...

Սոցցանցային գրառումներ

Ինքն իրենից գոհ ապրում է աշխարհասփյուռ հայությունը՝ անՄիտք, անՊատիվ ու անԽիղճ
Ինքն իրենից գոհ ապրում է աշխարհասփյուռ հայությունը՝ անՄիտք, անՊատիվ ու անԽիղճ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.