Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.11.2026
 
«Պուտինը, Թրամփը և Սի Ծինփինը նոյեմբերի 19-ին հանդիպում կանցկացնեն ՉԺՀ առաջնորդի նստավայրում։ Նախապատրաստվում են հանդիպման օրակարգը և համատեղ հայտարարությունը։ Պուտինը գագաթնաժողովի շրջանակում բանակցություններ կվարի Սի Ծինփինի հետ։ Առաջնորդները կքննարկեն արտաքին քաղաքականության հարցեր, այդ թվում՝ ՈՒկրաինայի թեման»,- РИА Новости-ին փոխանցել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։               
 
Նորություններ » Ժողովրդի իրացված ինքնորոշման իրավունքը հարգելը որևէ աղերս չունի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հետ

Ժողովրդի իրացված ինքնորոշման իրավունքը հարգելը որևէ աղերս չունի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հետ

Ժողովրդի իրացված ինքնորոշման իրավունքը հարգելը որևէ աղերս չունի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հետ
16.11.2026 | 14:42

Անկախության մասին Հռչակագիրը՝ այդպես էլ ԽՍՀՄ-ի կազմից դեռևս սահմանված կարգով դուրս չեկած Ադրբեջանի իշխանության պահանջով խնդրահարույց համարելը խիստ վտանգավոր է նաև այն առումով, որ միանշանակ վերահաստատում ենք ադրբեջանական այն անհեթեթ թեզը, ըստ որի՝ Հայաստանն ի սկզբանե ղեկավարվել է ագրեսիվ նկրտումներ բովանդակող հիմնադիր փաստաթղթով, և Արցախի պետությունը ոչ թե ազգային ազատագրական շարժման, այլ ագրեսիվ պատերազմի արդյունք էր։ Սա միջազգային անասելի սանկցիաների հանգեցնող անհեռանկար քայլ է։

Ցավոք, ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող որոշ գործիչներ, թերևս, տրվելով պաշտոնական քարոզչությանը, փորձում են տարածքային հավակնությունները հերքել միայն այն ասպեկտով, որ Հռչակագիրը իբր սոսկ պատմական փաստաթուղթ է և չի կարող բովանդակել պետության արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ համապարտադիր դրույթներ։ Խնդրում եմ, մեկ անգամ ևս ուշադիր կարդացեք հիմնադիր փաստաթղթերը։ Նախ, դրանք ոչ թե ավարտուն ու կայացած փաստերի, այդ թվում՝ «անկախության», «վերամիավորման» և այլն, այլ դրանց գործընթացների սկիզբը հռչակող դրույթների մասին են, որոնք պետք է իրացվեն բացառապես միջազգային իրավունքի հիմնադրույթներին խիստ համահունչ։ Այսպես, Հռչակագրում արձանագրված է՝ «Հռչակում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի ՍԿԻԶԲԸ»։ Որպեսզի Արցախը վերամիավորվեր, նախ, սահմանված կարգով պետք է ձեռք բերեր ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հենքով անկախություն, որը ճանաչելու հարցում ակնկալվում էր միջազգային հանրության աջակցությունը՝ բախումներից խույս տալու համար։ Ի դեպ, սա այն չարչրկվող հարցի պատասխանը, թե արդեն անկախացած և վերամիավորված Արցախը բա ումի՞ց էր անկախանում։

Բազմիցս եմ ասել՝ ժողովրդի իրացված ինքնորոշման իրավունքը հարգելը որևէ աղերս չունի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հետ, դա ևս միջազգային ինքնուրույն սկզբունք է, որից որևէ պետություն իրավասու չէ հրաժարվել։ Պետությունները կարող են գնահատել իրավիճակը և պատճառաբանել տվյալ փուլում իրենց դիրքորոշումը՝ քաղաքական, բայց ոչ իրավական հենքով, բայց չեն կարող Հիմնական օրենքով հրաժարվել միջազգային հիմնադրույթից

Գևորգ Դանիելյան

Դիտվել է՝ 800

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանը մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ-ի դիվանագիտական հաղթանակի

Ռուսաստանը մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ-ի դիվանագիտական հաղթանակի

ՈՒկրաինայի հարցով կայացած վերջին բանակցությունները վկայում են, որ Մոսկվան չի փոխել իր սկզբունքային դիրքորոշումը և չի գնա վերջնական խաղաղության, եթե չհամաձայնեցվեն եվրոպական անվտանգության հիմնարար խնդիրները։

Այստեղ գլխավոր հարցը ՆԱՏՕ-ի՝ 1997թ. ռազմական ներկայության վերադարձի մեջ է: Բանակցային գլխավոր ուղերձն այն է, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվել 2021թ. ներկայացված պահանջներից և մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ դիվանագիտական հաղթանակի...

Սոցցանցային գրառումներ

Ինքն իրենից գոհ ապրում է աշխարհասփյուռ հայությունը՝ անՄիտք, անՊատիվ ու անԽիղճ
Ինքն իրենից գոհ ապրում է աշխարհասփյուռ հայությունը՝ անՄիտք, անՊատիվ ու անԽիղճ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.