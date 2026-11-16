Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.11.2026
 
«Պուտինը, Թրամփը և Սի Ծինփինը նոյեմբերի 19-ին հանդիպում կանցկացնեն ՉԺՀ առաջնորդի նստավայրում։ Նախապատրաստվում են հանդիպման օրակարգը և համատեղ հայտարարությունը։ Պուտինը գագաթնաժողովի շրջանակում բանակցություններ կվարի Սի Ծինփինի հետ։ Առաջնորդները կքննարկեն արտաքին քաղաքականության հարցեր, այդ թվում՝ ՈՒկրաինայի թեման»,- РИА Новости-ին փոխանցել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։               
 
Նորություններ » «Սատկած կատվի ռազմավարություն»

«Սատկած կատվի ռազմավարություն»

«Սատկած կատվի ռազմավարություն»
16.11.2026 | 16:02

Եվ ուրեմն, անցնող բավական լարված ու էմոցիոնալ շաբաթվա տարբեր քաղաքական իրադարձությունների ֆոնին օրվա լրահոսներում ու սոցցանցերում հիմնական քննարկվող թեման Նիկոլի «բանանային» ռեպորտաժներն էին ու նրա կողմից այդ թրենդի շրջանակում իրականացված «շովուները»։

Որպեսզի երկար-բարակ գիտական բացատրություններ չներկայացնեմ, ասեմ, որ հատուկ մշակված տակտիկա էր, որը փայլուն աշխատեց։

Ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Ընդդիմությունը հայտարարեց, ապա հավաքվեց ու ստորագրեց փաստաթուղթ, որով պարտավորվեց թույլ չտալ, որ Հայաստանում կյանքի կոչվի «ալիևյան սահմանադրությունը», և այդ հարցի շուրջ սկսեց տարբեր քննարկումներ ու գործընթացներ։ Նախորդ շաբաթ շատ ցավալի դեպք տեղի ունեցավ. ՔԿՀ-ում հանկարծամահ եղավ Ստեփանավանի քաղաքապետի թեկնածու, մեր լավ ընկեր Արսեն Գևորգյանը, ինչն այդ պահին աննախադեպ հանրային արձագանք ստացավ։ Սակայն այս ամենը շատ կարճ կյանք ունեցավ, քանի որ թեմայի մեջ մտավ «Մեծն կոմբինատորը»:

Եվ բոլորի էջերում միանգամից հայտնվեց ցիլոյով մարդը բանանը՝ գրպանը, հետո՝ Դուբլինի «ռաժոկը», ապա՝ Պնոմպենի ծաղիկը, ու այդպես շարունակ։ Այսինքն՝ հանրային օրակարգը բավական սխեմատիկ ու դոզավորված կերպով լցվեց երկրորդական, արհեստականորեն գեներացված թեմաներով, և մարդիկ (հատկապես ընդդիմադիր դաշտի), փոխանակ շարունակելու իրենց նախաձեռնած քաղաքական բուն դիսկուրսը, ներքաշվեցին հատուկ կազմակերպած շոուի մեջ՝ սկսելով արձագանքել հենց իր համար նախապատրաստված օրակարգին։ Այսինքն, հերթական անգամ հաջողվեց ձևավորած քաղաքական օրակարգի զարգացումը և հանրային քննարկումը տեղափոխել սեփական նախաձեռնած թեմաների դաշտ՝ ընդդիմությանը զրկելով օրակարգ թելադրողի դիրքից։

Քաղաքական տեխնոլոգիաներում այս մեթոդն ունի նույնիսկ իր անվանումը՝ «սատկած կատվի ռազմավարություն» (տերմինի կնքահայրը ավստրալիացի քաղաքական խորհրդատու Լինթոն Քրոսբին է, և լայն տարածում է ստացել Բորիս Ջոնսոնի շնորհիվ): Դրա էությունը պարզ է. ցանկացած ռիսկային իրավիճակում, երբ իշխանության համար քաղաքականապես վտանգավոր հարց է ձևավորվում, հանրային սեղանին նետվում է մի այնպիսի «շուխուր» (шухер) թեմա, որը միանգամից կլանում է լրատվական դաշտն ու հանրային ուշադրությունը։ Արդյունքում բոլորը սկսում են քննարկել նետված «կատվին», իսկ նախորդ՝ իշխանության համար անհարմար հարցը մղվում է երկրորդ պլան կամ ուղղակի մոռացվում:

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 678

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանը մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ-ի դիվանագիտական հաղթանակի

Ռուսաստանը մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ-ի դիվանագիտական հաղթանակի

ՈՒկրաինայի հարցով կայացած վերջին բանակցությունները վկայում են, որ Մոսկվան չի փոխել իր սկզբունքային դիրքորոշումը և չի գնա վերջնական խաղաղության, եթե չհամաձայնեցվեն եվրոպական անվտանգության հիմնարար խնդիրները։

Այստեղ գլխավոր հարցը ՆԱՏՕ-ի՝ 1997թ. ռազմական ներկայության վերադարձի մեջ է: Բանակցային գլխավոր ուղերձն այն է, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվել 2021թ. ներկայացված պահանջներից և մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ դիվանագիտական հաղթանակի...

Սոցցանցային գրառումներ

Ինքն իրենից գոհ ապրում է աշխարհասփյուռ հայությունը՝ անՄիտք, անՊատիվ ու անԽիղճ
Ինքն իրենից գոհ ապրում է աշխարհասփյուռ հայությունը՝ անՄիտք, անՊատիվ ու անԽիղճ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.