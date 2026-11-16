Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.11.2026
 
«Պուտինը, Թրամփը և Սի Ծինփինը նոյեմբերի 19-ին հանդիպում կանցկացնեն ՉԺՀ առաջնորդի նստավայրում։ Նախապատրաստվում են հանդիպման օրակարգը և համատեղ հայտարարությունը։ Պուտինը գագաթնաժողովի շրջանակում բանակցություններ կվարի Սի Ծինփինի հետ։ Առաջնորդները կքննարկեն արտաքին քաղաքականության հարցեր, այդ թվում՝ ՈՒկրաինայի թեման»,- РИА Новости-ին փոխանցել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։               
 
Նորություններ » Եռակողմ հանդիպումը դաս կարող է լինել պոչատ էշերով քարավանին խառնվելու փորձ անողների համար

Եռակողմ հանդիպումը դաս կարող է լինել պոչատ էշերով քարավանին խառնվելու փորձ անողների համար

Եռակողմ հանդիպումը դաս կարող է լինել պոչատ էշերով քարավանին խառնվելու փորձ անողների համար
16.11.2026 | 18:07

Սպասվող բարձր մակարդակի եռակողմ հանդիպումը Ծինփինի, Պուտինի և Թրամփի միջև բարդագույն դիվանագիտական երևույթ է, որի իմաստն ու դրա ընձեռած պոտենցիալ հնարավորությունների անորոշություններով լի անալիզը պահանջում է սիստեմային մոտեցում։

Այս առումով առաջին հերթին պետք է նշել, որ համեմատած երկկողմ բարձր մակարդակի հանդիպումների հետ, եռակողմը անհամեմատ ավելի բարդ է, և սիստեմային տեսանկյունից այդ տարբերությունը գնահատելու հիմքում ընկած են հետևյալ կարգի դատողությունները։

Աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը և Չինաստանը համակարգեր են, որոնք կարող են գտնվել ամենատարբեր վիճակներում, որոնք, զուգակցվելով միմյանց տարբեր վիճակների հետ, կարող են ծնել նոր վիճակների հնարավոր բազմություններ, որոնցով էլ որոշվում է բարձր մակարդակի միջազգային հանդիպումների ու բանակցությունների բարդության չափը։

Այսպես, եթե նման հանդիպումները երկկողմ են, ապա նման հանդիպումների բարդության չափը անհամեմատ ավելի փոքր է, քան եռակողմ հանդիպումների ժամանակ, քանի որ այս դեպքում սպասվող հնարավոր վիճակների կոմբինացիաների թիվը կտրուկ կերպով աճում է՝ համեմատած երկկողմ հանդիպումների հետ։

Դրանից բացի, ներկա եռակողմ հանդիպման դեպքում, նման հանդիպմանը մասնակցելու կողմերի շահագրգռությունները տարբեր են, քանի որ Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ը կոնֆլիկտների անմիջական մասնակիցներ են, որից ուզում են դուրս գալ, իսկ Չինաստանը շտապելու տեղ չունի և, կողքից թեթևակի մասնակցելով, կարող է առանց մեծ ռիսկերի հանգիստ սպասել, մինչև մյուսներն իրենց հարցերը լուծեն։

Այսինքն, ընդհանուր աշխարհաքաղաքական իրավիճակը շատ բարդ է ու հսկայական անորոշություններով լի, որոնք անհավանական են դարձնում գլոբալ անվտանգության հետ կապված հարցերում լուրջ առաջընթացը։

Սիստեմային գիտության լեզվով դա նշանակում է, որ աշխարհը, որպես համակարգ, գտնվում է այն աստիճանի անորոշություններով լի անհավասարակշիռ վիճակում, որից դեպի հնարավոր հավասարակշիռ վիճակին անցնելը պրակտիկորեն անհնարին է։

Իսկ այդ անորոշություններից ամենակարևորն այն է, որ կողմերը հստակ պատկերացումներ չունեն միմյանց իրական հզորությունների ու պոտենցիալ հնարավորությունների մասին։

Եթե այս տեսանկյունից նայում ենք ուկրաինական, հետո էլ Իրանի պատերազմների ընթացքին, ապա կարող ենք տեսնել, թե ինչ արագությամբ են փոխվում հակամարտ կողմերի պատկերացումները միմյանց հզորությունների ու պոտենցիալ հնարավորությունների մասին։

Այս իմաստով թվում է, որ ներկա եռակողմ հանդիպումը հանգուցային պրոբլեմների ուղղությամբ կտրուկ առաջընթաց ապահովող որոշումներ չի կարող ունենալ, այլ կունենա միմյանց պոտենցիալ հնարավորությունները տնտղելու իմաստ, որն էլ, ինքնին, շատ կարևոր առաջխաղացում կլինի ստեղծված պատային իրավիճակում։

Բացի դրանից, նման հանդիպումը կդառնա շատ կարևոր նախադեպ հետագա նման հանդիպումների համար ևս, այն էլ առանց երկրորդական ուժերի մասնակցության, համարյա թե 1943-ի Թեհրանի նման, որն էլ ճանապարհ կբացի նոր Յալթայի ու նոր Պոտսդամի համար։

Սա հնարավոր դաս կարող է լինել նաև պոչատ էշերով քարավանին խառնվելու փորձեր անողների համար։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 580

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանը մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ-ի դիվանագիտական հաղթանակի

Ռուսաստանը մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ-ի դիվանագիտական հաղթանակի

ՈՒկրաինայի հարցով կայացած վերջին բանակցությունները վկայում են, որ Մոսկվան չի փոխել իր սկզբունքային դիրքորոշումը և չի գնա վերջնական խաղաղության, եթե չհամաձայնեցվեն եվրոպական անվտանգության հիմնարար խնդիրները։

Այստեղ գլխավոր հարցը ՆԱՏՕ-ի՝ 1997թ. ռազմական ներկայության վերադարձի մեջ է: Բանակցային գլխավոր ուղերձն այն է, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվել 2021թ. ներկայացված պահանջներից և մտադիր չէ ռազմավարական նպատակները փոխարինել ժամանակավոր հրադադարով՝ հանուն ԱՄՆ դիվանագիտական հաղթանակի...

Սոցցանցային գրառումներ

Ինքն իրենից գոհ ապրում է աշխարհասփյուռ հայությունը՝ անՄիտք, անՊատիվ ու անԽիղճ
Ինքն իրենից գոհ ապրում է աշխարհասփյուռ հայությունը՝ անՄիտք, անՊատիվ ու անԽիղճ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.