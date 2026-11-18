Նայում եմ այն ներկայացմանը, որը կազմակերպվում է իշխանական թիմում իբր ձևավորված «տարաձայնությունների» շուրջ՝ լինի դա Երևանի խցանումների թեման, թե Ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարի հանկարծակի քաղաքականապես «աչքաբաց» դարձած բացահայտումները, և հասկանում եմ, որ Հայաստանի քաղաքացիների մանիպուլյացիան ու նրանց նկատմամբ ծաղրուծանակը շարունակվում են՝ Փաշինյանի կողմից համակարգված, ես կասեի՝ նույնիսկ խիստ վերահսկվող շրջանակներում։
Միայն չափազանց միամիտ մարդը կամ կատարյալ ապուշը կարող է չհասկանալ, որ մենք ականատես ենք ոչ թե Փաշինյանի թիմում առկա տարաձայնություններին, այլ նոր՝ հակապետական և հակազգային, այսպես կոչված, «ընդդիմության» ձևավորման գործընթացին։ Այն կոչված է մի կողմից Հայաստանի բնակչության դժգոհության կուտակվող ալիքը սահուն, առանց ցնցումների ուղղորդելու Փաշինյանի համար ցանկալի հունով, իսկ մյուս կողմից՝ ինքնամոռաց կերպով սպասարկելու արտաքին դերակատարների, մասնավորապես՝ Թուրքիայի և Ադրբեջանի շահերը։
Եթե կոպիտ ձևակերպենք, ապա իրավիճակը մոտավորապես այսպիսին է. մի երկրում, որին սպառնում է օկուպացիա՝ «Արևմտյան Ադրբեջան» կարգախոսի անվան տակ, ձևավորվում է մի օրակարգ, որտեղ առաջնային խնդիր են համարվում ոչ թե Հայաստանի գոյությանը սպառնացող վտանգները, այլ Երևանի խցանումներն ու պետության առաջին դեմքերի բանանային արկածները։
Հայաստանի բնակչության բարոյական անկման և ապամարդկայնացման գործընթացը, առայժմ, ընթանում է ըստ նախապես սահմանված ժամանակացույցի։
Արման Աբովյան