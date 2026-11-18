Շլացնող փառք
18.11.2026 | 00:00
Նոյեմբերի 18
Լուսավորվի՛ր, լուսավորվի՛ր, Երուսաղե՛մ, քանզի հասել է քո լույսը, և Տիրոջ փառքը քեզ վրա է ծագել (Ես. Կ 1)։
Տիրոջ Փառքն Իր նկարագրի գեղեցկությունն է։
Այն կծագի ձեզ վրա, երբ դուք դառնաք Նրան ու տեսնեք, թեև երկրի վրա այն կարելի է նշմարել միայն մասնակի կերպով։
Աստծո սիրո ու սրբության գեղեցկությունն իրոք շլացուցիչ է, այնպես որ մահկանացուները չեն կարող այն իրապես տեսնել։
Տիրոջ Փառքը կարող է ծագել ձեզ վրա նաև այն ժամանակ, երբ դուք ցոլացնեք այդ փառքը ձեր կյանքի ապրումով, երբ սիրով, համբերությամբ, ծառայությամբ, մաքրությամբ ցույց տաք, որ դուք Ինձ հետ եք եղել՝ ձեր Տիրոջ ու Փրկչի հետ։
Մեկնաբանություններ