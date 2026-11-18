Վլադիմիր Պուտինի նոյեմբերի 17-ի այցը Չինաստան սովորական դիվանագիտական այց չէ։ Այն տեղի է ունենում աշխարհաքաղաքական լուրջ վերադասավորումների պայմաններում և ունի ինչպես տնտեսական, այնպես էլ ռազմավարական նշանակություն։
Պեկինում Պուտինի և Սի Ծինփինի բանակցությունների օրակարգում են էներգետիկան, ֆինանսները, բարձր տեխնոլոգիաները, արհեստական բանականությունը և միջազգային քաղաքականությունը։ Ռուսաստանի համար Չինաստանը դարձել է առանցքային տնտեսական գործընկեր՝ հատկապես արևմտյան պատժամիջոցների պայմաններում։
Սակայն այցի ամենակարևոր քաղաքական հանգամանքը դեռ առջևում է․ նոյեմբերի 19-ին նախատեսվում է Պուտին-Թրամփ-Սի Ծինփին եռակողմ հանդիպումը։ Սա կարող է դառնալ միջազգային հարաբերությունների վերջին տարիների ամենանշանակալի դիվանագիտական իրադարձություններից մեկը։
Ի՞նչ է սա նշանակում աշխարհաքաղաքական առումով։
1. Չինաստանը հաստատում է իր դերը ոչ միայն որպես տնտեսական գերտերություն, այլև որպես գլոբալ քաղաքական գործընթացների առանցքային միջնորդ։
2. Ռուսաստանը փորձում է ցույց տալ, որ միջազգային մեկուսացման մասին արևմտյան պատկերացումները չեն համապատասխանում իրականությանը։
3. ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև մրցակցության պայմաններում հնարավոր երկխոսությունը կարող է նոր պայմանավորվածությունների ճանապարհ բացել։
4. Ռուսաստանը փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը ոչ միայն Չինաստանի, այլև ամբողջ ասիական տարածաշրջանի հետ հարաբերություններում։
Վահան Բաբայան