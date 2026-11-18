«Իրական Հայաստանն» իրական աշխարհ և իրական միջազգային հարաբերություններ վերադարձնելու համար պետք է մի քանի հստակ թեզեր ըմբռնել։
- Հայ-ռուսական հավասարազոր ու ինքնաբավ հարաբերություններ գոյություն չունեն, և վարչապետ կոչվածի կարծիքը միջազգային լուրջ խաղացողների համար հետաքրքիր չէ։
- Ռուսական կողմը մի բանաձև է որդեգրել, որ եթե Հայաստանի ներկայիս կառավարչի հետ կոնստրուկտիվ խոսակցություն չի ստացվում, ապա Հայաստանի հարցով կխոսեն Հայաստանի ներկայիս կառավարչի տերերի հետ։ Սա Հայաստանի սուվերենության աստիճանի կտրուկ իջեցում է։
- Ապագա աշխարհակարգի վերաբերյալ ռուս-ամերիկյան բանակցություններում Ռուսաստանը դրել է 4 երկրների` Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Հայաստանի և Վրաստանի ոչ բլոկային կարգավիճակի պահանջ։ Դրանք դառնում են անվտանգության առումով բուֆերային երկրներ։
- Մասնավորապես, Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակցից վերածվում է բուֆերային տարածքի, ինչպես նշված մյուս երեք երկրները, փոխարենը Ռուսաստանը Ուկրաինայի կոնֆլիկտի լուծման հարցում, ըստ բանակցություններից արտահոսած տեղեկությեւնների, որոշ զիջումների կգնա։
- Ռուսաստան կատարվելիք սպասվող արցելությունների ընթացքում Հայաստանի ներկայիս կառավարչին ընդամենը տեղեկացնելու են, թե Հայաստանի մասով ինչ են պայմանավորվել գերտերությունները։ «Առաջարկից» հրաժարվելն անհնարին կլինի։
- Նման որոշումների մասին կտեղեկացվեն նաև մյուս փոքր և միջին երկրները, իսկ Իրանի նման կամք ու սուվերեն որոշումներ կայացնելու ունակ երկրների շահերը առանձին վերցված հաշվի կառնվեն։
Ստեփան Դանիելյան