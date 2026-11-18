«Ակադեմիական քաղաք» ծրագրի առաջին փուլում 2027 թվականից կսկսվեն 3600 ուսանողի համար նախատեսված ժամանակակից կացարանների նախագծման, կառուցման և բնակելի այլ ենթակառուցվածքների ստեղծման աշխատանքները։ Այդ մասին այսօր ազդարարվել է ԿԳՄՍ նախարարության բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի ու Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի միջև ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրով։ Միջոցառմանը ներկա է եղել ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, որը հայտարարել է․«Ակադեմիական քաղաքը մեծածավալ ծրագիր է, որը պետք է տարբեր փուլերով իրականացվի։ Առաջին փուլի ամենակարևոր անելիքներից մեկը, համաձայն կառավարության ծրագրի, ուսանողական կացարանների կառուցումն է»։
Ակադեմիական քաղաքի, 3600 ուսանողի համար կացարան սարքելու ծրագիրը փուչիկ է , ինչպես Գյումրիի չոր նավահանգիստը, մետրոյի Աջափնյակի կայարանը, Հայաստանում տնտեսական հեղափոխությունը և այլն։ 8.5 տարում մի հավանոց չկառուցած իշխանությունը 3600 ուսանողի համար հանրակացարա՞ն է սարքելու։ Հայաստանի իշխանությունը արտերկրից նոր վարկեր է վերցնում, որ պաշտոնյաներին աշխատավարձ ու պարգևավճարներ բաժանի, ակադեմիական քաղաքի կառուցման համար միլիարդավոր դոլարները ո՞վ է տալու։
Ոսկան Սարգսյան