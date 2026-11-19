Ադրբեջանի հերթական ոտնձգությունը հայկական ժառանգության նկատմամբ. Ամարասը հռչակվել է «ուդիական»
19.11.2026 | 11:28
Ադրբեջանցիների ախորժակն ակնհայտորեն բացվել է․ արդեն Ամարաս են հասել ու հայկական հոգևոր, կրթական և մշակութային կենտրոնը՝ ողջ վանական համալիրով, «ուդիական» են հռչակել:
Ամարասի վանքի եկեղեցին դեռ 4-րդ դարում հիմնադրել է Գրիգոր Լուսավորիչը, իսկ 5-րդ դարի սկզբին Մեսրոպ Մաշտոցն այնտեղ բացել է արցախյան առաջին դպրոցը։ Սակայն այս պատմական փաստերը որևէ կերպ չեն կաշկանդում ադրբեջանցիներին՝ խեղաթյուրելու պատմությունն ու սրբապղծելու հայկական հոգևոր ժառանգությունը:
Այս ամենը հեշտությամբ իրականացվում և «մարսվում» է գործող իշխանության ուրացման, սեփական ժողովրդի պատմությունն ու արժեհամակարգը դավաճանելու և Ադրբեջանին ամբողջապես հպատակվելու պայմաններում:
Տիգրան ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Մեկնաբանություններ