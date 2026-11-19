Թրամփը՝ Պուտինին․ «Նա իմ ընկերն է»
Չինաստանի Շենժեն քաղաքում Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի այսօրվա հանդիպումը կարևոր քաղաքական ուղերձներ է պարունակում։ Սակայն այս հանդիպման ամենաուշագրավ պահը ոչ թե ձեռքսեղմումն էր, այլ Թրամփի արտահայտությունը, երբ նա Պուտինին ներկայացրեց որպես իր ընկեր։
«Նա իմ ընկերն է»,- ասել է ԱՄՆ նախագահը, ընդգծելով, որ իրենք երկար տարիներ լավ հարաբերություններ են ունեցել, և որ այս հանդիպումից կարող են շատ դրական արդյունքներ ծնվել։
Այս խոսքերը պատահական դիվանագիտական քաղաքավարություն համարել չի կարելի։ Թրամփը փաստացի ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում նախընտրում է անձնական երկխոսության և գործարքային քաղաքականության ճանապարհը՝ նույնիսկ այն պայմաններում, երբ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև կան լուրջ հակասություններ։
Ի՞նչ է սա նշանակում աշխարհաքաղաքական առումով։
Առաջին՝ Թրամփը չի դիտարկում Պուտինին որպես առաջնորդի, որի հետ պետք է բացառապես առճակատման լեզվով խոսել։ Նա փորձում է վերականգնել ուղիղ հաղորդակցության այն ձևաչափը, որը կարող է հանգեցնել Ուկրաինայի պատերազմի շուրջ որոշակի պայմանավորվածությունների։
Երկրորդ՝ այս հանդիպումը ցույց է տալիս, որ միջազգային հարաբերություններում անձնական հարաբերությունները կարող են դառնալ քաղաքական գործիք։ Թրամփը փորձում է Պուտինի հետ կառուցել վստահության մթնոլորտ՝ հասկանալով, որ առանց Ռուսաստանի մասնակցության հնարավոր չէ լուծել մի շարք գլոբալ խնդիրներ։
Երրորդ՝ Չինաստանի ներկայությունն այս գործընթացին առանձնահատուկ նշանակություն է հաղորդում։ Երբ նույն սեղանի շուրջ են ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Չինաստանի առաջնորդները, խոսքը միայն ուկրաինական պատերազմի մասին չէ։ Խոսքը համաշխարհային ուժային հավասարակշռության, միջուկային անվտանգության, տնտեսական մրցակցության և նոր աշխարհակարգի ձևավորման մասին է։
Սակայն պետք է հասկանալ նաև մեկ կարևոր հանգամանք․ Թրամփի և Պուտինի ջերմ շփումը դեռևս չի նշանակում, որ նրանց միջև բոլոր ռազմավարական տարաձայնությունները վերացել են։ Ընկերական ժեստերը քաղաքականության մեջ կարող են լինել նաև բանակցային մարտավարության մաս։
Իմ գնահատմամբ՝ այսօրվա հանդիպման գլխավոր ուղերձն այն է, որ Վաշինգտոնը և Մոսկվան կրկին փորձում են խոսել ուղիղ՝ առանց միջնորդների։ Իսկ Թրամփի «նա իմ ընկերն է» արտահայտությունը խորհրդանշական ազդակ է, որ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության մեջ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հարցում կարող է սկսվել նոր փուլ։
Վահան Բաբայան