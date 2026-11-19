Իրական խաղաղությունը չի կառուցվում սպառնալիքների և բևեռացման վրա
19.11.2026 | 15:53
Երբ պետական պաշտոնյան երկրի ապագայի և անվտանգության մասին խոսելիս կիրառում է «մեռնեք էլ» բառապաշարը, դա վկայում է ոչ թե ուժի, այլ բովանդակային փաստարկների պակասի մասին։ Խաղաղությունը քաղաքական կարգախոս կամ հակառակորդներին լռեցնելու գործիք չէ այլ կոնկրետ երաշխիքների, անվտանգային մեխանիզմների և արժանապատիվ համակեցության արդյունք է։
Հասարակությանն անհրաժեշտ է ոչ թե վերացական խոստում, այլ հստակ պատասխան՝ ի՞նչ երաշխիքներով է ապահովվելու երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու քաղաքացիների անվտանգությունը։
Բարձրաստիճան դիվանագետի և պաշտոնյայի խոսքը պետք է լինի կշռադատված, պետականամետ և միավորող, այլ ոչ թե հանրային զայրույթ և լարվածություն հրահրող։
Սեփական քաղաքացիների և քաղաքական ընդդիմախոսների հետ վերջնագրերի լեզվով խոսելը խորացնում է ներքին պառակտումը։ Պետության կայունությունը պահանջում է լսել բոլոր մտահոգությունները, այլ ոչ թե պիտակավորել քննադատողներին։
Իսկական խաղաղությունը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ այն հիմնված է իրավունքի, փոխադարձ հարգանքի և պետական շահերի անշեղ պաշտպանության, այլ ոչ թե ներքաղաքական ագրեսիվ հռետորաբանության վրա։
Հայկ Մովսիսյան
Մեկնաբանություններ