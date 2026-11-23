Հիմա Սահմանադրություն «բարեփոխելու» ժամանակը չէ
21.11.2026 | 12:12
Ընդդիմությունը 0 ձայն պետք է տա Ալիևի պահանջներով հանրաքվեի նախագծին։
Կամ Անկախության հռչակագրի պաշտպանն ես, կամ էլ՝ ադրբեջանացման։
Անկախության հռչակագիրն ուրացողն ուրանում է անկախությունը։
Հիմա Սահմանադրություն «բարեփոխելու» ժամանակը չէ։
Երբ ազգային ու պետական իշխանություն կունենանք, այն ժամանակ էլ կարելի է սահմանադրական բարեփոխումների հարց քննարկել։
Հայ ժողովուրդը չպետք է շարժվի Ադրբեջանի ղեկավարության հրահանգներով։
Ինչ ուզում է երկուշաբթի հրապարակեն, չպետք է որևէ ձայն տալ այդ նախագծին։
Էդուարդ ՇԱՐՄԱԶԱՆՈՎ
Մեկնաբանություններ