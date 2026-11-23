Երեկ բոյկոտած լինեիք՝ էսօր երկու օր կլիներ
21.11.2026 | 18:07
Բլթոցային դեմագոգիայի մագիստրոս, լպիրշաբանության հիմնադիր արարածի ճեպազրույցները նկատի ունեմ: Ընդ որում, նոր չի, որ խոսում ենք բոյկոտի անհրաժեշտության մասին, խոսողներս էլ հատուկենտ էինք: Լսող եղա՞վ: Չեղավ: Է՜, չբոյկոտվածն էլ քանի գնաց, գազը հուպ տվեց, լրբության մաստեր կլաս է, որ բեմադրում էր ու շարունակում է բեմադրել բազմակի եռանդով:
Հինգշաբթի օրվա ճեպազրույց կոչված մեկ դերասանի թատրոնը նորությու՞ն էր, որ խառնվել եք իրար: Էստեղից-էնտեղից բոյկոտի կեսբերան առաջարկներ են հնչում: Լսող լինելու՞ է: Էլի՛ չի լինելու: Համոզված եմ: Գալիք հինգշաբթի խելոք-խելոք կգնան զանգվածային լրատվության մեր ընտրյալները, թարսուշիտակ հարցեր կուղղեն «պարոն վարչապետին», լռիկ-մնջիկ կունկնդրեն հերթական սվաղոցները, որ հետո ողողեն համացանցը տեսաձայնային նույնաբովանդակ աղբով: «Քար ա՝ գլորում են»,- կասեր վաղամեռիկ Այդին Մորիկյանը: Գլորեք, նախկին ու ներկա գործընկերներ, գլորեք, Սիզիփոսն էլ էր գլորում՝ համառ ու անկոտրում: Կարևորը գլորելն է՝ ծանր ու տառապալից գործի պատրանք ստեղծելով: Ջհանդամ, թե էդ քարը շատ է կլոր ու շատ է լպրծուն, մեկ է՝ պլստալու է ու հետ գլորվի:
Լիլի Մարտոյան
Հեղինակի նյութեր
- «ՈՒմ կովը մնչա-չմնչա, քոնի ծպտունը, ախր, չպիտի լսվի»
- Նորմալ երկրի լրագրողները հենց տեղում կբոյկոտեին ճեպազրույց կոչվող այդ անվայել ասուխոսը
- ՈՒ եկավ հայրենիքը կրկեսի վերածելու ժամանակը
- Պրեմիերփչանի տիեզերական բլթոցը
- ԱԳՆ-ն էլ դարձրեք ԱԳՄԱՆ, ու «բազարը» կպրծնի
- Հարվածային գործիքների ինքնագործ խմբակը՝ մեծամասնություն, փայտիկները՝ փոքրամասնություն
- «Դմակով» ժողովուրդ ես՝ երկիրդ պահիր
- Անել երեք բան, որոնցից դժվար է հոգնել
- «Սպիտակգլխարկավոր թունավոր սունկը»
- Մեր ներսի կենդանիները
- «Տերը», «ծառան» և ժողովուրդը
- Մեկ անձի թելադրանքով ուղղորդվող իրավաբանական «կանտորա»
- Շնից մազ պոկելն էլ քյար է, ջհանդամ, թե հաչոցի տակ չես մնա
- Եվրոպայում կենացն ընդունված չէ, Մոսկվան էլ կենացներին վաղուց չի հավատում
- Եվրոպացի առաքյալներ, հայանման հուդաներ ու 30 միլիոն «արծաթ»
- «Անթվանք» թոթովանք, որ չի բխում Հայաստանի շահերից
- Հայկական դիվանագիտությունն ու պաշտոնական Երևանի «խորհրդավոր» լռությունը
- Կրկնակի բլեֆ
- Հրեական «ջոկեր»՝ իսրայելաթուրքական «պոկերում»
- Ձգեք գոտիներդ, մինչև ֆոն դեր Լայենը գա, ցամաքած առուն էլ ջուր բերի՝ եվրոյի տեսքով
Մեկնաբանություններ