Աղոթարան
22.11.2026 | 00:04
Տեր Հիսուս,
Քեզ են սպասում Քո շնորհներին ապավինողները, Քեզանից փրկություն ստանալու են կարոտ Քո մարմնին միավորվածները, Քեզ ունի որպես քավիչ Քո Արյամբ գնված Քո հոտը։
Նայիր ամենքին, սփոփիր մեր տարակուսանքները Քո չարչարանքներով, հանդարտեցրու մեր խռովությունները Քո խաղաղությամբ, հանգստացրու մեր հոգնությունները Քո օթևաններում, ուր Դու գնացիր, ով Տեր և խոստացար
Արժանացրու յուրայիններիդ փառավորել Քեզ այդտեղ Հոր և Սուրբ Հոգու հետ հավիտյանս։
Ամեն։
Ներսես Լամբրոնացի
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Մեկնաբանություններ