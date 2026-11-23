Մոմիկի սիրո հրաշքը
22.11.2026 | 12:52
(լեգենդ Նորավանքի մասին)
Գիտեի՞ք, որ Նորավանքի հիասքանչ պատերի հետևում թաքնված է անմահ սիրո ու դավաճանության մի հուզիչ պատմություն։
Ըստ ավանդության՝ XIII–XIV դարերում ապրած անզուգական վարպետ Մոմիկը խորապես սիրահարվում է Սյունյաց իշխանի գեղեցկատես դստերը։ Աղջիկն էլ նույնքան ջերմ սիրով է պատասխանում նրան։ Սակայն գոռոզ իշխանը չէր ուզում դստերը կնության տալ հասարակ արհեստավորին և անհնարին թվացող պայման է դնում.
«Ուղիղ մեկ տարում կառուցի՛ր աշխարհում չտեսնված մի վանք, և միայն այն ժամանակ աղջիկս քոնը կլինի»։
Սիրուց թևավորված՝ Մոմիկն օր ու գիշեր անխոնջ աշխատում է՝ սառը քարերին հաղորդելով իր հոգու ջերմությունը։ Եվ ահա տաճարը բարձրանում է դեպի երկինք՝ հիացնելով բոլորին։
Բայց երբ Մոմիկն արդեն դնում էր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու գմբեթի վերջին քարը, նենգ իշխանը, չցանկանալով կատարել խոստումը, հրամայում է բարձունքից վար հրել վարպետին։ Մոմիկն ընկնում է իր իսկ ձեռքով կերտած տաճարի ստորոտին…
Երբ վշտահար ժողովուրդը հավաքվում է նրան հողին հանձնելու, տեղի է ունենում աննախադեպ հրաշք. Մոմիկի լուսավոր հոգին ու դեմքի նուրբ դրոշմը հավերժանում են մի մեծ քարե սալիկի վրա, որը վերածվում է արվեստի գլուխգործոց խաչքարի։
Այդ խաչքարն այսօր էլ կանգուն է Նորավանքում՝ որպես անմահ սիրո, արվեստի հավերժության և մարդկային տաղանդի խորհրդանիշ։
Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Լուսանկարում՝ Նորավանքը ձմռանը
Մեկնաբանություններ