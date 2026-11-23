Ժամեր առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social-ի հարթակում հրապարակել է այս լուսանկարը՝ «Իմ ընկերը» գրառմամբ:
ԱՄՆ նախագահի այս տրամադրությունները հետևանք են նաև Շենժենում տեղի ունեցած Պուտին-Սի-Թրամփ եռակողմ հանդիպման համատեքստի:
Իհարկե, եռյակի պատմական հանդիպումը ռացիոնալ քննարկումների միջավայր է ստեղծել համաշխարհային փորձագիտական, քաղաքական շրջանակներում, սակայն Հայաստանում կա կոնկրետ մի շրջանակ, որը շարունակում է «հպարտորեն» խոսել Ռուսաստանի իբրև թե միջազգային մեկուսացման և մոտալուտ պարտության մասին:
Էս իռացիոնալ շրջանակն առնվազն 2022-ից դարձավ Փաշինյանի արկածախնդիր քաղաքականության սնուցողը՝ նախապատրաստելով Արցախի կործանումը, հիմա էլ՝ խաղադրույքը կատարելով Հայաստանի վրա:
Սուրեն Սուրենյանց