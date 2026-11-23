Մալանկարա Ասորի ՈՒղղափառ եկեղեցու կաթողիկոս-պատրիարքն աղոթում է Հայ Եկեղեցու և նրա գահակալի համար
23.11.2026 | 11:43
Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Կիրիլ պատրիարքի ծննդյան 80-ամյակի տոնակատարությունների շրջանակում, նոյեմբերի 21-ին Մալանկարա Ասորի Ուղղափառ եկեղեցու պատրիարք-կաթողիկոս Վասիլի Մար Թոմաս Մատթեոս 3-ը նրան ուղեկցող պատվիրակությունը հյուրընկալվեց Մոսկվայի հայկական եկեղեցում:
Թեմակալ առաջնորդ Տեր Եզրաս արք. Ներսիսյանը հյուրերին դիմավորեց առաջնորդանիստ Սուրբ Պայծառակերպություն Մայր տաճարում, որտեղ կատարվեց համատեղ աղոթք, ապա հյուրերը շրջայց կատարեցին եկեղեցուն կից գործող «Տապան» թանգարանում:
Եզրաս սրբազանն իր ողջույնի խոսքում նշեց, որ այցը երկու հնագույն Արևելյան քրիստոնեական եկեղեցիների հոգևոր մերձեցման և եղբայրության խորհրդանիշ է:
Կաթողիկոս-պատրիարքն ափսոսանք հայտնեց, որ այցի շրջանակում չի կարող անձամբ հանդիպել Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին՝ ՀՀ իշխանությունների կողմից երկրից մեկնելու հանիրավի արգելքի պատճառով: Վասիլի Մար Թոմաս Մատթեոս 3 կաթողիկոս-պատրիարքը ցավ հայտնելով իրավիճակի կապակցությամբ՝ հույս հայտնեց, որ ապագայում հնարավորություն կստեղծվի անմիջական շփման համար:
«Մեզ միավորում են նույն հավատքը և քրիստոնեական եղբայրության դարավոր կապերը: Այս դժվարին պահին մենք աղոթում և զորակցում ենք Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին և Հայ Առաքելական Եկեղեցու հոգևորականներին»,-ասաց կաթողիկոս-պատրիարքը:
Մեկնաբանություններ