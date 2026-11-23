Կադր, որին առանց սրտի ցավի հնարավոր չէ նայել. ինչպես 1941-ին մուրճերով ջարդեցին Երվանդ Քոչարի առաջին «Սասունցի Դավիթը»
23.11.2026 | 12:22
Երևանի կայարանամերձ հրապարակում վեր խոյացող կոփածո պղնձե հսկային՝ մեր սիրելի «Սասունցի Դավթին», գիտենք բոլորս։ Բայց քչերը գիտեն, որ այսօրվա արձանից ուղիղ 20 տարի առաջ՝ 1939 թվականին, նույն հրապարակում կանգնած էր վարպետ Երվանդ Քոչարի կերտած մեկ այլ՝ գիպսե հրաշակերտ «Սասունցի Դավիթ», որն ունեցավ ողբերգական ճակատագիր։
Ինչպե՞ս ծնվեց և ինչո՞ւ ոչնչացվեց առաջին արձանը
• Հրաշք՝ ընդամենը 18 օրում. 1939 թվականին՝ «Սասնա ծռեր» էպոսի 1000-ամյակի տոնակատարության նախօրեին, շատ քանդակագործներ հրաժարվեցին այդքան կարճ ժամկետում հուշարձան ստեղծելուց։ Միայն Փարիզից նոր վերադարձած Երվանդ Քոչարը համարձակվեց և ընդամենը 18 օրում գիպսից կերտեց իր առաջին, անկրկնելի «Սասունցի Դավթին»։
• 1941 թվականի ողբերգությունը. Արձանը հրապարակում կանգնեց ընդամենը երկու տարի։ 1941 թվականի հունիսին խորհրդային իշխանությունները շինծու մեղադրանքներով ձերբակալեցին Երվանդ Քոչարին (նույնիսկ մեղադրանք հնչեց, թե իբր Դավթի մերկացրած սուրն ուղղված է դեպի «բարեկամ» Թուրքիա)։ Վարպետի բանտարկությունից անմիջապես հետո հրամայվեց ոչնչացնել նաև նրա ստեղծագործությունը։
• Ցավալի կադրը. Այս լուսանկարում հենց այդ պահն է. բանվորները մուրճերով ու լինգերով քանդում են հերոսի արձանը, իսկ ներքևում հավաքված երևանցիները լուռ, անզոր ու սրտի կսկիծով հետևում են, թե ինչպես է փշրվում իրենց ազգային հպարտությունը։
Վերածնունդ՝ 18 տարի անց
Բարեբախտաբար, պատմությունն արդար գտնվեց։ Ազատ արձակվելուց տարիներ անց՝ 1957-ին, Քոչարին կրկին պատվիրեցին ստեղծել արձանը, և 1959 թվականի դեկտեմբերի 3-ին հրապարակում բացվեց արդեն պղնձակերտ, անմահ «Սասունցի Դավիթը»՝ դառնալով Երևանի հավերժական խորհրդանիշը։ Այս լուսանկարը հիշեցում է, թե ինչ դժվար ճանապարհով են անցել մեր մշակույթն ու մեր մեծերը։
Տեխնիկապես և գիտականորեն լիովին հնարավոր էր պահպանել այդ արձանը, և դրա ոչնչացման պատճառը բացարձակապես նյութի քայքայումը չէր, այլ քաղաքական որոշումը։ Քանդակագործության և ճարտարապետության մեջ գիպսե ժամանակավոր արձանները պահպանելու և երկարակյաց դարձնելու մի քանի փորձված տեխնիկական լուծումներ գոյություն ունեին դեռևս 1930–40-ական թվականներին.
• Գիպսից կաղապարի հանում և ձուլում (կոփում) մետաղից. Հենց գիպսե բնօրինակի վրայից հանվում է ձևաչափ (կաղապար), որի միջոցով արձանը ձուլվում է բրոնզից կամ կոփվում պղնձի թերթերից (ինչպես արվեց 1959 թվականին)։ Սա համաշխարհային քանդակագործության ամենատարածված և ստանդարտ տեխնոլոգիան է։
• Հատուկ պաշտպանիչ մշակում. Եթե նույնիսկ արձանը պետք է մնար գիպսից կամ բետոնից, գիտությունն ու քիմիան հնարավորություն էին տալիս այն պատել հատուկ խեժերով, մոմով, յուղաներկերով կամ ջրամեկուսիչ լուծույթներով, որոնք պաշտպանում են գիպսը անձրևից, ձյունից և խոնավությունից։
• Փակ տարածք տեղափոխելը. Եթե բաց երկնքի տակ գիպսը կարող էր ժամանակի ընթացքում մաշվել, ապա արձանը կարելի էր զգուշորեն ապամոնտաժել և տեղափոխել թանգարանային կամ փակ ցուցասրահային տարածք, որտեղ գիպսե քանդակները պահպանվում են հարյուրավոր տարիներ։
Ի՞նչն էր իրական պատճառը
Երբ 1939 թվականին Քոչարն ընդամենը 18 օրում կերտեց արձանը, այն իսկապես նախատեսված էր որպես ժամանակավոր տարբերակ՝ հետագայում մետաղից պատրաստելու պայմանով։ Սակայն 1941 թվականին Երվանդ Քոչարի ձերբակալությունից հետո արձանը ոչ թե զգուշորեն հանվեց՝ կաղապար վերցնելու կամ պահպանելու համար, այլ հատուկ հրամանով մուրճերով ջարդվեց և ոչնչացվեց, որպեսզի քաղաքական մեղադրանքներով ձերբակալված արվեստագետի ստեղծագործությունից հետք անգամ չմնա։
Ռուբեն ԱՅՎԱԶՅԱՆ
Մեկնաբանություններ