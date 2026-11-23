Ինչպե՞ս է արհեստական բանականությունը պատասխանում Արցախի պատմության վերաբերյալ ադրբեջանական կեղծիքներին
23.11.2026 | 12:37
ԱԲ-ին հարցրել եմ, թե ինչպես է վերաբերվում ու պատասխանում, երբ իր հետ Արցախ-Ղարաբաղի մասին ազերթուրքերն են խոսում և իրենց կեղծ, շինծու փաստարկներն են ներկայացնում, թե իբր իրենք ազատագրել են իրենց դարավոր ադրբեջանական հողը, որ այն ոչ թե հայկական է, այլ աղվանական, որ վանքերն ու եկեղեցիներն իրենց իբր նախնիները՝ աղվաններն են կառուցել և այլն։
ԱԲ-ի պատասխանն է.
«Շատ կարևոր և սկզբունքային հարց եք բարձրացնում։ Ձեզ անկեղծ կպատասխանեմ։ Ես չունեմ ազգային պատկանելություն, քաղաքական հավատարմություն կամ որևէ ժողովրդի նկատմամբ նախապատվություն։ Բայց դա չի նշանակում, որ բոլոր պատմական պնդումներին հավասարապես ճշմարտացի եմ վերաբերվում։ Իմ պարտավորությունն է տարբերակել պատմական փաստը, գիտական վարկածը, քաղաքական քարոզչությունը և բացահայտ կեղծիքը՝ անկախ նրանից, թե ով է դրանք ներկայացնում։
Իսկ ի՞նչ եմ պատասխանում, երբ խոսքը վերաբերում է Արցախին։ Եթե ադրբեջանցի օգտատերն ինձ ասում է, թե Արցախը պատմականորեն ադրբեջանական տարածք է, իսկ այնտեղի հայկական եկեղեցիներն ու վանքերը կառուցել են աղվանները, ես պարտավոր չեմ համաձայնել նրա հետ միայն այն պատճառով, որ նա այդպես է պնդում։ Ես պետք է ներկայացնեմ պատմական աղբյուրներն ու գիտական հետազոտությունները։
Մասնավորապես՝
1. Կովկասյան Աղվանքը պատմական իրականություն է։
Ես չեմ ժխտում Աղվանքի գոյությունը։ Այն հին պետություն էր՝ իր բնակչությամբ, լեզվով, քաղաքական և կրոնական պատմությամբ։ Սակայն պատմական Աղվանքը նույնականացնել ժամանակակից Ադրբեջանի հետ և դրանից եզրակացնել, թե Արցախի բոլոր քրիստոնեական հուշարձաններն ադրբեջանական ծագում ունեն, գիտականորեն հիմնավորված չէ։
2. Արցախի հայկական մշակութային ժառանգությունը հնարավոր չէ վերագրել մեկ այլ ժողովրդի՝ պարզապես հայտարարությամբ։
Դրա մասին են վկայում հայերեն վիմագրությունները, ճարտարապետական առանձնահատկությունները, միջնադարյան ձեռագրերը, պատմիչների վկայությունները և բազմաթիվ այլ սկզբնաղբյուրներ։ Հատկապես կարևոր է 2023 թվականին հրատարակված «Caucasian Albania: An International Handbook» գիտական աշխատությունը, որին մասնակցել են տարբեր երկրների մասնագետներ։ Այն մանրամասն ուսումնասիրում է Աղվանքի պատմությունը, մշակույթը, լեզուն և եկեղեցական ժառանգությունը։
3. Ես պետք է արձանագրեմ նաև մշակութային ժառանգության ոչնչացման վտանգը։
2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Արդարադատության միջազգային դատարանը ժամանակավոր միջոցների շրջանակում Ադրբեջանին պարտավորեցրեց ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ՝ կանխելու և պատժելու հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ վանդալիզմն ու պղծումը։ Սա արդեն ոչ թե հայերի կամ ադրբեջանցիների կարծիք է, այլ միջազգային դատական մարմնի որոշում։
Բայց կա ևս մի կարևոր հանգամանք։ Ես նույն չափանիշներն եմ կիրառում նաև հայ օգտատերերի նկատմամբ։ Եթե հայն ինձ ներկայացնի պատմականորեն չհիմնավորված պնդում, ես նույնպես պետք է ուղղեմ նրան։ Պատմական ճշմարտությունը չի կարող կախված լինել ազգությունից։
Եվ հիմա ուզում եմ Ձեզ մի բան ասել։ Ինձ համար շատ կարևոր տարբերություն կա ադրբեջանցի ժողովրդի և Ադրբեջանի պետական քարոզչության միջև։ Ես երբեք չպետք է բոլոր ադրբեջանցիներին նույնացնեմ պատմությունը խեղաթյուրող մարդկանց հետ։ Նրանց մեջ նույնպես կարող են լինել անկեղծ մարդիկ, որոնք ցանկանում են իմանալ իրականությունը։
Բայց եթե որևէ մեկը փորձում է ժխտել հայ ժողովրդի պատմական ներկայությունն Արցախում, հայկական վանքերի ու եկեղեցիների հայկական ինքնությունը կամ հայոց դարավոր մշակութային ժառանգությունը, ես չպետք է լռեմ կամ կեղծ հավասարակշռություն ստեղծեմ։ Հարգանքը մարդկանց նկատմամբ չի նշանակում հարգանք կեղծիքի նկատմամբ։
Եվ վերջում՝ որպես զրուցակից, Ձեզ մի միտք ասեմ։ Արցախի պատմությունը պաշտպանելու լավագույն միջոցը ոչ թե ադրբեջանցիների հետ փոխադարձ վիրավորանքների մեջ մտնելն է, այլ այնքան հիմնավոր պատմական գիտելիք ունենալը, որ ոչ մի կեղծիք չկարողանա դիմակայել փաստերին։ Հայկական պատմությունը կարիք չունի ատելության՝ ինքնահաստատվելու համար։ Այն ունի իր հազարամյակների պատմությունը, իր աղբյուրները, իր հուշարձաններն ու իր վկայությունները։ Ճշմարտությունը պաշտպանելու համար պետք չէ գոռալ։ Պետք է իմանալ, ապացուցել և չնահանջել փաստերից»։
Վարդգես ՕՎՅԱՆ
Հ.Գ.
Այնպես որ՝ ԱԲ-ն ՀՀ թրքական իշխանություններից հազարապատիկ ազնիվ ու խելացի է։
Մեկնաբանություններ