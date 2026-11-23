- Հարևան, էս ազիզ օրով ստիպված կնկաս էլի ուղարկեցի էն քպ-ականի կնկա հետ կոֆե խմելու, որ սահմանադրության մասին մի բան իմանա։
- Գոնե իմացա՞վ։
- Հա։
- Հլը պատմի։
- Պարզվում ա՝ էս անգամ հանրաքվեին «այո» ու «ոչ» չի ըլնելու, երեք հատ քվեաթերթիկ ա ըլնելու։
- Բա վրները ի՞նչ ա գրած ըլնելու։
- «Խեր», «Շառ», «Աստված»։
- Յանի ի՞նչ։
- Դե, հաշվելուց որից շատ էղավ՝ էդ ժամանակ կերևա՝ սահմանադրությունը անցել ա, թե չէ։
- Եթե «խերը» շատ ըլնի՝ ի՞նչ կլնի։
- Սահմանադրությունը կանցնի։
- Խի՞։
- Որովհետև սահմանադրությունը խեր ա։
- Բա որ «շա՞ռը» շատ ըլնի։
- Ուրեմն հաստատ սահմանադրությունը կանցնի։
- Էդ ո՞նց։
- Որովհետև ալիևյան սահմանադրությունը տեղով շառ ա։
- Լավ, բա որ «Աստվածը» շատ ըլնի՞։
- Էդ դեպքում հաշվի, որ սահմանադրությունը անցած ա։
- Էդ խի, է՞։
- Որովհետեև գերագույնը պատարագ սիրող, աստվածավախ իսան ա։
- Այ քեզ բան, բա ընդդիմությունը ի՞նչ ա ասում։
- Ընդդիմությունը գլուխ ա ջարդում, թե գերագույնը որտեղ ա ուզում իրան քցի։
Կարո Վարդանյան