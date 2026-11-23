Երբ եկան կոմունիստների հետևից, նա ձայն չհանեց, որովհետև կոմունիստ չէր, համ էլ այդքան էլ չէր համակրում կոմունիստներին։
Երբ եկան սոցիալ-դեմոկրատների հետևից, նա կրկին ձայն չհանեց, որովհետև սոցիալ-դեմոկրատ չէր։
Երբ ցեղասպանում էին հրեաներին, նա չնկատելու էր տալիս, քանի որ հրեա չէր։
Երբ եկան իր հետևից, արդեն չկար մեկը, ով ձայն կհաներ ու կպաշտպաներ իրեն։
Այս ամենը տեղի է ունեցել ֆաշիստական Գերմանիայում։
Խելացի մարդիկ, ժողովուրդները, պետությունները հետևություններ են անում ու սովորում ուրիշների սխալների վրա։ Ոչ այնքան խելացիները դասեր են քաղում սեփական սխալներից։ Հիմարները հետևություն չեն անում ոչ մի դեպքում։
Ժողովրդական բանահյուսության մեջ փառաբանվում է հայի հետին խելքը, դրան տրվում է գերբարձր գնահատական, բայց արդյո՞ք հայի հետին խելքը գործնականում դրսևորվում է։
Դատելով ամենից՝ որոշ դեպքերում և որոշ շրջանակների մոտ չկան հետևություններ ո՛չ ուրիշի, ո՛չ սեփական սխալներից։
Նաև դա է պատճառը, որ Հայաստանը դարձել է քաղբանտարկյալների գծով առաջատար երկիր։
Իմ ու քո քաղբանտարկյալ խաղալը, քաղաքական գործունեության հատվածականությունը, քաղաքական անգրագիտությունն ու լղոզվածությունը, չսպանված արջի մորթին կիսելու անմեղսունակ ձգտումը և նմանատիպ այլ բաները թևեր են տալիս թուրք-ադրբեջանական օրակարգ սպասարկող օրվա իշխանությանը, և ստանում ենք այսօրվա պատկերը։
Հայի հետին խելքն առաջ բերելու ժամանակն է։
Անդրանիկ Թևանյան
«Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ
23.11.2026թ.
Ծանուցում. Անդրանիկ Թևանյանի էջը վարում են իր թիմակիցները