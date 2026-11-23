Փոխանակ դատողություններ անելու այն մասին, թե արդյոք Չինաստանում կայացած հանդիպումը նոր Յալթա էր, ավելի խելամիտ կլիներ ընդհանուր գծերով ուրվագծել, թե ինչպիսին կարող է լինել դեպի նոր աշխարհակարգ՝ նոր յալթա-պոտսդամյան համակարգ տանող ճանապարհը։
Աշխարհակարգերն ունեն մի շարք անհրաժեշտ բաղադրիչներ։
1. Պատերազմից հրաժարում՝ որպես վեճերի լուծման միջոց։
Բոլոր մեծ տերությունները պետք է հրաժարվեն պատերազմից և պարտավորություն ստանձնեն բոլոր հակամարտությունները լուծել հավաքական դիվանագիտական ջանքերի միջոցով։ Մենք դեռ սպասում ենք, որ այս սկզբունքը կյանքի կոչվի Ուկրաինայում, Իրանում, Պաղեստինում, Լիբանանում և այլ երկրներում։
2. Անցյալ պատերազմների պատճառների բացահայտում։
Բոլոր մեծ տերությունները պետք է գիտակցեն, թե անցյալում ինչ սխալներ են թույլ տվել և ինչն է դարձել այն պատերազմների պատճառը, որոնք այսօր փորձում են հանգուցալուծել։ Այս դեպքում բոլոր տերությունները՝ ներառյալ Եվրոպան, Ռուսաստանը, Չինաստանը և ԱՄՆ-ը, պետք է հասկանան, որ Արևելքի և Արևմուտքի, Ռուսաստանի և մյուս մեծ տերությունների միջև ուժերի հավասարակշռության համակարգի խախտումը հանգեցրել է այդ հակամարտություններին։
3. Հավաքական անվտանգության սկզբունքին հավատարիմ մնալը։
Մեծ տերությունները պետք է ևս մեկ անգամ գիտակցեն, որ որևէ տերության անվտանգությունը չի կարող ապահովվել առանց մյուսների անվտանգության ապահովման։ Հակառակ դեպքում դա կհանգեցնի անվտանգության երկընտրանքի և էսկալացիայի պարույրի։
4. Հակամարտությունների հավաքական կարգավորման և համատեղ միջամտության սկզբունքին հավատարիմ մնալը։
Տերությունները պետք է համատեղ ջանքերով կարգավորեն հակամարտությունները՝ առանց միմյանց շահերը վտանգելու։ Նրանք պետք է զերծ մնան միակողմանի միջամտություններից և պրոքսի պատերազմներից։
5. Զսպվածության և փոխադարձ փոխզիջումների սկզբունքին հավատարիմ մնալը։
Մեծ տերությունները պետք է գիտակցեն, որ հանուն ընդհանուր շահերի անհրաժեշտ է հրաժարվել միակողմանի առավելություններից, հարգել միմյանց շահերը և գնալ փոխզիջումների։ Նրանք պետք է հասկանան, որ զսպվածության, փոխադարձ շահավետության և կայունության օգուտներն ավելի մեծ են, քան միակողմանի գործողություններից և անկայունությունից ստացվող շահը։
6. Նոր աշխարհակարգի կանոնների ինստիտուցիոնալ ամրագրումը։
Նոր աշխարհակարգի կանոնները պետք է ամրագրվեն մի շարք համաձայնագրերով, որոնց իրականացումը պետք է ապահովեն միջազգային կազմակերպությունները, իսկ մեծ տերությունները պետք է պարտավորվեն պահպանել դրանք։
Եվրոպան պետք է նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Բոլոր մեծ տերությունները պետք է հետևեն այս սկզբունքներին։ Ուկրաինայի, Իրանի և այլ երկրներում ընթացող պատերազմները պետք է կարգավորվեն խաղաղ ճանապարհով։
Միայն այդ դեպքում կունենանք նոր աշխարհակարգ։ Մինչև հաջորդ ճգնաժամը։
Արթուր Խաչիկյան