Նոյեմբերի 19-ին Չինաստանի Շենժեն քաղաքում տեղի ունեցավ մի հանդիպում, որի խորհրդանշական նշանակությունը շատ ավելի մեծ էր, քան դրա անմիջական արդյունքները։ Մի սեղանի շուրջ նստեցին աշխարհի երեք խոշոր տերությունների առաջնորդները՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինը։ Սա պատմության մեջ առաջին նման եռակողմ հանդիպումն էր, և դրա մասնակիցները ներկայացնում էին պետություններ, որոնք միասին ունեն միջուկային զենքի համաշխարհային պաշարների գերակշիռ մասը, ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ են և հսկայական ազդեցություն ունեն համաշխարհային տնտեսության ու անվտանգության վրա։ Հանդիպումն ուղեկցվում էր մեծ հայտարարություններով։ Թրամփը այն անվանեց պատմական, Սի Ծինփինը խոսեց աշխարհում խաղաղության և մեծ տերությունների համագործակցության մասին, իսկ Պուտինը հայտարարեց, որ նման ձևաչափը կարող է օգտակար լինել միջազգային խնդիրների քննարկման համար։ Սակայն ամենահետաքրքիր հարցն այն է, թե ինչու երեք առաջնորդները որոշեցին հանդիպել հենց հիմա, ինչ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցին և ինչու այդ սեղանի շուրջ տեղ չգտնվեց Եվրոպայի համար։
Հանդիպման կազմակերպման հիմքում երեք պետությունների շահերն էին, որոնք միաժամանակ և՛ համընկնում են, և՛ լրջորեն հակասում միմյանց։ Միացյալ Նահանգների համար առանցքային խնդիրն է Չինաստանի հետ հարաբերությունների կառավարումը, միջուկային սպառազինությունների վերահսկման նոր համակարգի ստեղծումը և Ռուսաստանի հետ առճակատման վտանգների նվազեցումը։ Հատկապես կարևոր է, որ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև միջուկային սպառազինությունների սահմանափակման վերջին խոշոր համաձայնագիրը՝ New START-ը, 2026 թվականի փետրվարին արդեն դադարել էր գործել։ Թրամփը ցանկանում է նոր համաձայնագիր, որը կներառի նաև Չինաստանին, քանի որ Վաշինգտոնը կարծում է, որ ապագա միջուկային հավասարակշռությունը հնարավոր չէ քննարկել՝ անտեսելով Պեկինի աճող զինանոցը։ Սակայն Չինաստանի համար այդ առաջարկն այնքան էլ գրավիչ չէ․ նրա միջուկային մարտագլխիկների քանակը զգալիորեն փոքր է ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի պաշարներից, ուստի Պեկինը չի ցանկանում սահմանափակումներ ընդունել այնպիսի պայմաններում, երբ երկու մրցակիցներն ունեն շատ ավելի մեծ զինանոցներ։ Ռուսաստանի համար հանդիպումը հնարավորություն էր ոչ միայն պահպանելու ուղիղ երկխոսությունը Վաշինգտոնի հետ, այլև ցույց տալու, որ Ուկրաինայի պատերազմի և արևմտյան պատժամիջոցների պայմաններում ինքը շարունակում է մնալ համաշխարհային քաղաքականության կարևոր մասնակից։ Իսկ Չինաստանի համար սա հնարավորություն էր հանդես գալու որպես միջազգային բանակցությունների կենտրոնական հարթակ՝ միաժամանակ ցուցադրելով, որ կարող է նույն սեղանի շուրջ հավաքել Վաշինգտոնին ու Մոսկվային։ Այսպիսով, երեք առաջնորդներին միավորեց ոչ թե ընդհանուր քաղաքական ծրագիրը, այլ այն գիտակցումը, որ իրենց միջև առկա հակասությունները չափազանց մեծ են, որպեսզի դրանք հնարավոր լինի կառավարել առանց ուղիղ երկխոսության։
Ի՞նչ շոշափելի արդյունքներ գրանցվեցին հանդիպման ընթացքում
Չնայած հանդիպման շուրջ մեծ սպասումներին՝ երեք առաջնորդները չհայտարարեցին որևէ խոշոր համաձայնագրի մասին, որը կփոխեր միջազգային իրավիճակը։ Մոտ 70–80 րոպե տևած բանակցություններից հետո հրապարակվեց համատեղ՝ «Խաղաղության հռչակագիր» անվանումը ստացած փաստաթուղթ, որտեղ առանձնացված էին չորս հիմնական ուղղություններ։
Առաջինը ՄԱԿ-ի բարեփոխումն էր։ Երեք երկրները, լինելով Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ, հայտարարեցին, որ անհրաժեշտ է բարեփոխել կազմակերպությունը, որպեսզի այն ավելի արդյունավետ արձագանքի ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներին։ Սա հատկապես հետաքրքիր է, քանի որ երեք պետություններն իրենք են տասնամյակներ շարունակ ՄԱԿ-ի որոշումների կայացման ամենաազդեցիկ մասնակիցները և ունեն Անվտանգության խորհրդի որոշումների վրա վետոյի իրավունք։ Երկրորդ ուղղությունը էներգետիկան էր․ երկրները հայտարարեցին վերամշակված նավթամթերքի արտադրությունն ու մատակարարումն ավելացնելու և էներգետիկ հոսքերի կայունությունն ապահովելու մտադրության մասին։ Սա կարևոր է համաշխարհային շուկաների համար, հատկապես Մերձավոր Արևելքում շարունակվող պատերազմի և նավթի մատակարարման ուղիների շուրջ լարվածության պայմաններում։ Սակայն պետք է ընդգծել, որ խոսքը քաղաքական մտադրության մասին էր, ոչ թե արդեն կնքված առևտրային պայմանագրի կամ կոնկրետ մատակարարումների ժամանակացույցի։
Երրորդ կետը վերաբերում էր Միջազգային քրեական դատարանին (ICC)։ Երեք առաջնորդները հայտարարեցին, որ պետական պաշտոնյաների անձեռնմխելիությունը պետք է հարգվի, իսկ Միջազգային քրեական դատարանը և նմանատիպ կառույցները չպետք է չարաշահեն իրենց իրավասությունները։ Այս դրույթը հատկապես ուշագրավ է Պուտինի պարագայում, քանի որ Միջազգային քրեական դատարանը 2023 թվականին նրա նկատմամբ ձերբակալության օրդեր էր արձակել՝ կապված ուկրաինացի երեխաների ենթադրյալ ապօրինի տեղահանման և տեղափոխման հետ։ Հետևաբար, այս ձևակերպումը քաղաքական առումով կարևոր էր նաև Մոսկվայի համար։ Չորրորդ և թերևս ամենակարևոր ուղղությունը միջուկային անվտանգությունն էր։ Երեք պետությունները վերահաստատեցին, որ միջուկային պատերազմը հնարավոր չէ հաղթել և այն երբեք չպետք է տեղի ունենա։ Նրանք նաև պայմանավորվեցին երկխոսություն սկսել միջուկային ռիսկերի նվազեցման և միջուկային զենքի տարածման կանխարգելման շուրջ։ Սակայն այստեղ նույնպես կարևոր վերապահում կա․ հանդիպման ընթացքում չստորագրվեց սպառազինությունների սահմանափակման նոր պայմանագիր, չսահմանվեցին միջուկային զինանոցների կրճատման քանակական նպատակներ և չհայտարարվեց բանակցությունների հստակ ժամանակացույց։
Այսպիսով, հանդիպման հիմնական արդյունքը ոչ թե կոնկրետ քաղաքական կամ տնտեսական գործարքն էր, այլ երեք միջուկային տերությունների պատրաստակամությունը՝ որոշ հարցերում համագործակցելու և երկխոսության ընդհանուր շրջանակ ստեղծելու։
Ինչու Եվրոպան դուրս մնաց բանակցություններից
Հանդիպման ամենաքննարկվող հանգամանքներից մեկը Եվրոպայի բացակայությունն էր։ Եվ սա պատահականորեն անտեսված դետալ չէ։ Խոսքը մի տարածաշրջանի մասին է, որը անմիջականորեն ներգրավված է Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքների մեջ, ֆինանսավորում և զինատեսակներով աջակցում է Կիևին, միաժամանակ կրում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սրման տնտեսական ու անվտանգային հետևանքները։ Բայց Շենժենում, երբ քննարկվում էին միջուկային անվտանգությունը, միջազգային հարաբերությունների ապագան և Ուկրաինայի պատերազմը, եվրոպական առաջնորդները բանակցությունների մասնակից չէին։
Դրա պատճառները մի քանիսն են։ Նախ՝ հանդիպման ձևաչափն ի սկզբանե կառուցված էր ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Չինաստանի շուրջ։ Երեք երկրները ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ են, ունեն աշխարհի խոշորագույն միջուկային զինանոցները և համաշխարհային քաղաքականության մեջ ինքնուրույն ուժային կենտրոններ են։ Բացի այդ, հանդիպումը տեղի էր ունենում Չինաստանում՝ Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության՝ APEC-ի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Եվրոպական միությունը այդ կազմակերպության անդամ չէ, թեև այս հանգամանքը ինքնին չէր խանգարում առանձին եվրոպական առաջնորդների մասնակցությամբ այլ ձևաչափ ստեղծելուն։ Հետևաբար, Եվրոպայի բացակայությունը պետք է դիտարկել նաև որպես քաղաքական ընտրություն, ոչ միայն կազմակերպչական հանգամանք։
Երկրորդ պատճառը ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի միջև Ուկրաինայի հարցում առկա մոտեցումների տարբերություններն են։ Եվրոպական պետությունների համար Ռուսաստանի հետ ցանկացած խաղաղության պայմանավորվածություն պետք է հաշվի առնի Ուկրաինայի ինքնիշխանությունն ու անվտանգության երկարաժամկետ երաշխիքները։ Եվրոպական առաջնորդները մտահոգված են, որ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև ուղիղ բանակցությունները կարող են հանգեցնել որոշումների, որոնց հետևանքները ստիպված կլինեն կրել հենց եվրոպական երկրները։ ԱՄՆ նախագահի համար, սակայն, առաջնորդների միջև անմիջական բանակցությունները հաճախ ավելի նախընտրելի են, քան բազմակողմ դիվանագիտական երկար գործընթացները։ Այս մոտեցման հետևանքը տեսանելի դարձավ նաև Շենժենում․ Թրամփը բանակցում էր Պուտինի և Սի Ծինփինի հետ, մինչդեռ Ուկրաինայի և եվրոպական երկրների ներկայացուցիչները հավաքվել էին Բեռլինում՝ քննարկելու իրենց դիրքորոշումը։
Եվրոպական դժգոհությունը բավական հստակ արտահայտվեց։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը Շենժենի հանդիպումը բնութագրեց հիմնականում որպես լուսանկարվելու հնարավորություն՝ կասկածի տակ դնելով դրա իրական արդյունքները։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկն էլ արձագանքեց Թրամփի՝ Պուտինին «ընկեր» անվանելուն՝ ընդգծելով, որ Պուտինը Եվրոպայի ընկերը չէ և երբեք չի լինի։ Հատկանշական է, որ հանդիպումից հետո Թրամփը հեռավար կապով միացավ Բեռլինում ընթացող քննարկմանը, որտեղ ԱՄՆ ներկայացուցիչներ Ջարեդ Քուշներն ու Սթիվ Ուիթքոֆը հանդիպում էին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և եվրոպական առաջնորդների հետ։ Այս դրվագը ցույց տվեց, որ Վաշինգտոնը փորձում էր պահպանել երկխոսությունը նաև եվրոպական և ուկրաինական կողմերի հետ, սակայն դրանք երկու առանձին բանակցային հարթակներ էին։
Այստեղ կա ևս մեկ հետաքրքիր հանգամանք․ Եվրոպան ամբողջությամբ դուրս չի մնացել համաշխարհային ուժային քաղաքականությունից։ Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան նույնպես ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ են և միջուկային զենք ունեցող երկրներ։ Հետևաբար, երեք առաջնորդների հանդիպման ձևաչափը չի նշանակում, որ միայն այդ երեք պետություններն են իրավասու որոշումներ կայացնել միջազգային անվտանգության հարցերում։ Այն ավելի շուտ արտացոլում է կոնկրետ երեք երկրների ղեկավարների քաղաքական օրակարգը և նրանց միջև ուղիղ բանակցություններ վարելու ցանկությունը։
Այսպիսով հանդիպումը կարևոր էր առաջին հերթին խորհրդանշական առումով․ աշխարհի երեք խոշոր միջուկային տերությունների առաջնորդները ցույց տվեցին, որ պատրաստ են ուղիղ երկխոսության։ Չինաստանը ստացավ դիվանագիտական կարևոր հարթակ, Պուտինը՝ միջազգային մեկուսացումից դուրս գալու հնարավորություն, իսկ Թրամփը՝ իր միջնորդական դերը ցուցադրելու առիթ։