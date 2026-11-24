Ում կողմից էլ կատարված լինեն ու, բացառված չէ, դարձյալ կատարվեն
Իրադարձությունների կատարման վայրը՝ Հայաստանի հրեշապետություն (Հայաստանի հանրապետություն՝ հանրության պետություն գոյություն չունի, դա միֆ է, խաբեություն), Երևան:
Իրադարձությունների ժամանակագրությունը՝ 2025թ. սեպտեմբերի 30-ից առ այսօր:
2026թ. նոյեմբերի 18-ին հարկադրված եմ եղել արդեն 2-րդ անգամ դիմել Հայաստանի գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնող Աննա Վարդապետյանին՝ ներկայացնելով հետևյալ ԲՈՂՈՔԸ.
«Ս. թ. սեպտեմբերի 17-ին փոստային ծառայության միջոցով, պատվիրված առաքանիով Ձեզ եմ հասցեագրել ԴԻՄՈւՄ-ԲՈՂՈՔ հետևյալ բովանդակությամբ.
«Խնդրում եմ կարգապահական խստագույն պատասխանատվության ենթարկելով կարգի հրավիրել Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք- Մարաշ վարչական շրջանների դատախազ Արմեն Մուրադյանին՝ Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի 7-րդ, 196-րդ հոդվածի 9-րդ մասերի իմպերատիվ պահանջները և տուժողիս դատավարական իրավունքները միտումնավոր կերպով կոպտորեն ու շարունակաբար խախտելու համար:
Հիմա այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել. հանդիսանալով թիվ 13-0653-24 քրեական վարույթով վերադաս դատախազ, Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք- Մարաշ վարչական շրջանների դատախազի պաշտոնում նոր նշանակված Արմեն Մուրադյանը 2025թ. սեպտեմբերի 30-ին որոշում է կայացրել թիվ 13-0653-24 քրեական վարույթով հանրային քրեական հետապնդում չհարուցելու մասին որոշումը վերացնելու մասին, որի պատճենը Քրեական դատավարության օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի 7-րդ մասի պահանջի կոպիտ խախտմամբ առ այսօր չի ուղարկել տուժողիս, ինչով խախտվել են տուժողիս դատավարական իրավունքները: Ընդ որում, տվյալ որուշումն առ այսօր չեմ ստացել նույնիսկ իրեն ուղղված իմ 15.06.2026թ. բողոքում նշված որոշումը ստանալու խնդրանքով հատուկ միջնորդություն ներկայացնելուց, ինչպես նաև 2026թ. սեպտեմբերի 1-ին նույն խնդրանքով առանձին գրավոր դիմում ներկայացնելուց հետո:
Երկրորդ. Վերադաս դատախազի (Արմեն Մուրադյանի) կողմից կայացված «Բողոքը քննության առնելու մասին» 01.07.2026թ. որոշումը բողոքաբերիս է ուղարկվել Քրեական դատավարության օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի 7-րդ, 196-րդ հոդվածի 9-րդ մասերի իմպերատիվ պահանջների և բողոքաբերիս դատավարական իրավունքների կոպիտ խախտմամբ:
Քրեական դատավարության օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ «7. Իրավասու մարմինը բողոքի վերաբերյալ ընդունում է որոշում, որի պատճենն անմիջապեu ուղարկում է բողոքը բերած անձին: Բողոքը և դրա վերաբերյալ կայացված որոշումը կցվում են վարույթի նյութերին»: 196-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն՝ «9. Բողոքը մերժելու դեպքում վերադաս դատախազն իր որոշմամբ հաստատում է վիճարկվող որոշման օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը՝ նշելով դրա դատական բողոքարկման կարգը և ժամկետները: Բողոքը մերժելու վերաբերյալ որոշումը վերադաս դատախազն անհապաղ ուղարկում է բողոք բերած անձին:»:
Փաստն այն է, որ հսկող դատախազի որոշման դեմ բողոքս վերադաս դատախազին ներկայացրել եմ 2026թ. հունիսի 15-ին, այն Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք- Մարաշ վարչական շրջանների դատախազության դատախազությունում, ինչպես նշված է բողոքարկվող որոշման մեջ, ստացվել է հունիսի 17-ին, վերադաս դատախազի որոշումը կայացվել է 2026թ. հուլիսի 1-ին, ընդ որում, այն հավանաբար թվագրվել հետին ամսաթվով՝ կատարելով Քրեական օրենսգրքի 445-րդ հոդվածով նախատեսված արարք («Պաշտոնեական կեղծիքը»), քանի որ որոշման պատճենը բողոքաբերիս է ուղարկվել միայն 2026թ. օգոստոսի 19-ին (որոշման կայացումից ավելի քան մեկուկես ամիս հետո), այսինքն՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի 7-րդ մասի և 196-րդ հոդվածի 9-րդ մասի պահանջների կոպիտ խախտմամբ: Ինձ սպասարկող «ՀայՓոստ»-ի 0014 բաժանմունքում տվյալ որոշման պատճենը պարունակող փոստային առաքանին ստացվել է 2026թ. օգոստոսի 20-ին:
Խնդրում եմ սույն դիմումի պատասխանին կից ներկայացնել Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք- Մարաշ վարչական շրջանների դատախազ Արմեն Մուրադյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ Ձեր հրամանի պատճենը:
Միաժամանակ խնդրում եմ նշանակել ծառայողական քննություն՝ պարզելու նպատակով՝
Բողոք-դիմումիս կից ներկայացրել եմ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք- Մարաշ վարչական շրջանների դատախազ Արմեն Մուրադյանին իմ 01.09.2026թ. դիմումի պատճենը, Վերադաս դատախազ Ա. Մուրադյանի 01.07.2026թ. որոշումը Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք- Մարաշ վարչական շրջանների դատախազությանը սպասարկող փոստային բաժանմունքից 2026թ. օգոստոսի 19-ին բողոքաբերիս ուղարկած լինելու և ինձ սպասարկող «ՀայՓոստ»-ի 0014 բաժանմունքում 2026թ. օգոստոսի 20-ին ստացված լինելու փաստը հավաստող փոստային ծրարի գունավոր լուսապատճենը՝ բաղկացած 1 թերթից, 2 էջից, որոնք իմ դիմում-բողոքում նշված, Հայաստանի գլխավոր դատախազությանը հասանելի և դյուրությամբ ստուգման ենթակա մյուս փաստաթղթերի ու փաստերի հետ միասին լիովին բավարար էին համոզվելու համար, որ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք- Մարաշ վարչական շրջանների դատախազ Արմեն Մուրադյանի կողմից միտումնավոր կերպով կոպտորեն ու շարունակաբար խախտվել են Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի 7-րդ, 196-րդ հոդվածի 9-րդ մասերի իմպերատիվ պահանջները և տուժողիս դատավարական իրավունքները, իսկ տուժողիս տվյալ պնդման հարցում համոզվելուց հետո միջնորդել կամ համապատասխան զեկուցագիր ներկայացնել Ձեզ՝ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք- Մարաշ վարչական շրջանների դատախազ Արմեն Մուրադյանին կարգապահական խստագույն պատասխանատվության ենթարկելու համար:
Այսուհանդերձ, Հայաստանում օրինականության պահպանմանը կոչված բարձրագույն մարմնի՝ Գլխավոր դատախազության Ձեր կողմից լիազորված պաշտոնյայի՝ կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության դատախազ Վ. Դաշտոյանի կողմից 2026թ. նոյեմբերի 6-ին փոստային ծառայության միջոցով ստացել եմ 04.11.2026թ. թիվ 20.5/20.5/28480-2026 պատասխան գրությունը հետևյալ բովանդակությամբ.
«Ի պատասխան 2026 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ Դ/125446-2026 դիմումի՝ հայտնում եմ, որ Երևան քաղաքի քաղաքի Կենտրոն և Նորք- Մարաշ վարչական շրջանների դատախազ Արմեն Մուրադյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքեր առկա չեն»:
Հարկ եմ համարում Ձեր հատուկ ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ դատախազ Վ. Դաշտոյանի կողմից իմ դիմում-բողոքով ներկայացված որևէ փաստ, տեղեկություն, պնդում չի հերքվել, անգամ կասկածի տակ չի դրվել, նույնիսկ այդպիսի փորձ էլ չի արվել, ներկայացված ու բողոք-դիմումում վկայակոչված որևէ փաստաթուղթ չի համարվել կեղծ կամ գոյություն չունեցող, չի հերքվել Երևան քաղաքի քաղաքի Կենտրոն և Նորք- Մարաշ վարչական շրջանների դատախազ Արմեն Մուրադյանի նկատմամբ վերադասության կարգով ներկայացված իմ մեղադրանքը, որ նա միտումնավոր կերպով կոպտորեն ու շարունակաբար խախտել է Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի 7-րդ, 196-րդ հոդվածի 9-րդ մասերի իմպերատիվ պահանջները և տուժողիս դատավարական իրավունքները, սակայն դատախազ Վ. Դաշտոյանը վերոնշյալ պայմաններում համարել ու հայտնել է, որ «դատախազ Արմեն Մուրադյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքեր առկա չեն», ինչը նշանակում է, որ նա Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի 7-րդ, 196-րդ հոդվածի 9-րդ մասերի իմպերատիվ պահանջները և տուժողի դատավարական իրավունքների խախտումը համարում է Հայաստանի դատախազական համակարգում սովորական մի բան, լիովին թույլատրելի ու տվյալ խախտումները թույլ տված պաշտոնյայի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության հիմքեր չառաջացնող:
Ա) Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք- Մարաշ վարչական շրջանների դատախազ Արմեն Մուրադյանի կողմից իր 2026թ. հուլիսի 1-ի վերոնշյալ որոշման պատճենը տուժողիս արդյոք չի՞ ուղարկվել հետին ամսաթվով:
Բ) Արմեն Մուրադյանի կողմից վերադաս դատախազի 2025թ. սեպտեմբերի 30-ի որոշումը Քրեական դատավարության օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի 7-րդ մասի և տուժողիս դատավարական իրավունքների կոպիտ, շարունակական ու հետևողական խախտմամբ շուրջ մեկ տարի ինձ չուղարկելն արդյոք չի՞ կատարվել կոռուպցիոն դիտավորությամբ, ինչը ենթադրելու ողջամիտ հիմքեր ունեմ:
Տեղեկացնում եմ սույն բողոքը կամ դրա բովանդակությունը հանրայնացնելու մասին»:
Հավելեմ, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության դատախազ Վ. Դաշտոյանի կողմից թեև կարող էր իրականությունը պարզվել ու դիմում- բողոքիս կապակցությամբ որոշում կայացվել ընդամենը մի քանի օրում (եթե չասեմ 1 օրում), սակայն տրվել է պատասխան դիմումներին պատասխանելու համար օրենսդրությամբ նախատեսված առավելագույն 30-օրյա ժամկետի ավարտին կամ նույնիսկ դրանից հետո, ինչը վկայում է, որ նրան բնավ չի մտահոգել Երևանի Կենտրոն և Նորք- Մարաշ վարչական շրջանների դատախազի կողմից Քրեական դատավարության օրենսգրքի պահանջների շարունակական ու հետևողական խախտումը (որը, շատ հնարավոր է, չի վերաբերվում միայն վերոնշյալ վարույթով տուժողիս) և նշված խախտումների համար վերջինիս պատասխանատվության ենթարկված չլինելու փաստը:
Հավելեմ նաև, որ Երևանի Կենտրոն և Նորք- Մարաշ վարչական շրջանների դատախազին 2026թ. հունիսի 15-ին ուղղված բողոքիս կապակցությամբ դատախազի որոշումը Քրեական դատավարության օրենսգրքով որոշման կայացման համար սահմանված առավելագույն ժամկետի ավարտից հետո ու սահմանված ժամկետի կոպիտ խախտմամբ չստանալուց հետո զանգահարել եմ Երևանի Կենտրոն և Նորք- Մարաշ վարչական շրջանների դատախազության գրասենյակ, հայտնել, որ որոշման կայացման համար սահմանված դատավարական ժամկետը կոպտորեն խախտվել է, բողոքել, սակայն ապարդյուն: Ստացել եմ պատասխան, որ սպասեք որոշմանը, իսկ որոշումը օրենսգրքի պահանջի կոպտագույն խախտմամբ ժամանակին չկայացնելու վերաբերյալ պարզաբանում տալուց հրաժարվել են: Դրանից հետո էլ որոշումը կայացնելու համար սահմանված ժամկետի խախտումը երկար-երկար շարունակվել է:
Ի գիտություն Հայաստանի գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնող Աննա Վարդապետյանին, իմ կողմից օրենսդրության շրջանակներում ձեռնարկվելիք համապատասխան միջոցները չեն սասհմանափակվելու սոսկ Ձեզ ներկայացված բողոքով և սույն հրապարակմամբ:
Արթուր Հովհաննիսյան