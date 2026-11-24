Հիմնական ռիսկը Հայաստանի էներգահամակարգի ինքնուրույն գործելու կարողության աստիճանական կորուստն է
24.11.2026 | 12:51
Միացու՞մ, թե՞ սինքրոնացում
Հայաստանի և Ադրբեջանի էներգահամակարգերի միացման շուրջ ծավալվող քննարկումներում նախևառաջ անհրաժեշտ է հստակեցնել՝ խոսքը միջպետական էլեկտրացանցային կապերի հաստատմա՞ն, թե՞ էներգահամակարգերի սինքրոն աշխատանքի կազմակերպման մասին է։
Եթե խոսքը սինքրոնացման մասին է (իսկ պաշտոնական խոսույթը հենց դրա շուրջ է կառուցվում), ապա դրա հիմնական ռիսկը Հայաստանի էներգահամակարգի ինքնուրույն գործելու կարողության աստիճանական կորուստն է։ Խոսքը մի իրավիճակի հնարավոր ձևավորման մասին է, երբ երկրի էներգահամակարգի բնականոն աշխատանքը կախված կլինի Ադրբեջանի էներգահամակարգի աշխատանքի ռեժիմից և այնտեղ ընդունվող որոշումներից։
Հարց է առաջանում՝ ինչո՞ւ է Հայաստանին առհասարակ անհրաժեշտ այդ սինքրոնացումը։
Էլեկտրաէներգիայի առևտրի համար համակարգերի սինքրոնացումը բնավ պարտադիր չէ։ Կարելի է կառուցել միջպետական էլեկտրահաղորդման գծեր՝ հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայաններով՝ պահպանելով ազգային էներգահամակարգերի ինքնուրույնությունը։ Հենց այսպիսի մոդել է նախատեսված Հայաստան-Վրաստան էներգահամակարգերի միացման նախագծով։
Մինչդեռ սինքրոնացումը ենթադրում է հաճախականության համաձայնեցված կարգավորում, կարգավարական ծառայությունների աշխատանքի համակարգում։ Մեծանում են նաև համակարգային վթարների տարածման ռիսկերը։
Կա նաև խնդրի տնտեսական կողմը։ Ադրբեջանն արտադրում է գրեթե երեք անգամ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա, քան Հայաստանը՝ ունենալով բնական գազի սեփական պաշարներ։ Համեմատաբար էժան ադրբեջանական էլեկտրաէներգիայի երկարաժամկետ ներմուծումը կարող է հանգեցնել հայկական ՋԷԿ-երի մրցունակության նվազմանը, սեփական արտադրական հզորությունների կրճատմանը, նոր ԱԷԿ-ի կառուցման նախագծային պարամետրերի վերանայմանը։
Ի՞նչ կլինի, եթե տարիներ անց, սեփական արտադրական հզորությունների կրճատման պայմաններում, քաղաքական կամ ռազմական ճգնաժամի հետևանքով Ադրբեջանը դադարեցնի էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Արդյո՞ք Հայաստանը կունենա բավարար արտադրական և պահուստային հզորություններ՝ էներգահամակարգն ինքնուրույն գործարկելու և ներքին պահանջարկը բավարարելու համար։
Հարցն առավել հրատապ է դառնում Հայաստանում արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացման համատեքստում։ 100 ՄՎտ մշտական բեռնվածությամբ տվյալների մշակման կենտրոնի տարեկան սպառումը համարժեք է Հայաստանում ներկայումս արտադրվող էլեկտրաէներգիայի շուրջ 9%-ին։ Իսկ Հրազդանի ԱԲ գործարանի հզորությունը 300 ՄՎտ-ի հասցնելու դեպքում, եթե այդ բեռնվածությունը լինի մշտական, խոսք կլինի արդեն շուրջ 26%-ի մասին։
Ադրբեջանից ներմուծվող էլեկտրաէներգիայի հաշվին այդ պահանջարկը բավարարելու պարագայում էներգետիկ կախվածությունը կտարածվի նաև Հայաստանի թվային ենթակառուցվածքների վրա։
Առանձին խնդիր է տարածաշրջանի էներգահամակարգերի տեխնոլոգիական համատեղելիությունը։ Ադրբեջանը պատմականորեն ընդգրկված է Ռուսաստանի հետ կապված սինքրոն գոտում, իսկ Թուրքիան սինքրոնացված է եվրոպական էներգահամակարգի հետ։ Ինչպե՞ս է նախատեսվում կազմակերպել տարածաշրջանի բոլոր երկրների էներգահամակարգերի զուգահեռ աշխատանքը։ Եվ ի՞նչ տեղ է այս համակարգում հատկացվում Իրանին։
Միջպետական էլեկտրացանցային կապերի աշխարհագրության ընդլայնումը, իհարկե, կարող է հիմնավորված լինել։ Սակայն ցանկացած նման նախագիծ գնահատելիս Հայաստանի համար առանցքային պետք է լինի արտաքին մատակարարումների և միջպետական էլեկտրացանցային կապերի խափանման պայմաններում սեփական էներգահամակարգի կենսունակության ապահովումը։
Վահե Դավթյան
Մեկնաբանություններ