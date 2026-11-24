Դաշնակցական գործիչ, մտաւորական և ուսուցիչ Փայլակ Ամանաթեանը՝ գրչանուամբ Փայլակ Սանասարը, ծնուել է 1892 թուականին, Կարին (Էրզրում): Աւարտել է Սանասարեան վարժարանը 1911թ․, ապա՝ 1915-ին Կ․ Պոլսի Օսմանեան Բարձրագոյն Ուսուցչանոցից վկայուել իբրեւ բնագիտութեան դասախօս (ֆիզիկա, մաթեմատիկա): Հայոց ցեղասպանութան զարհուրելի շրջանին, գրեթէ տեւականապէս զբաղուել է ուսուցչութեամբ Պոլսի միջնակարգ տարբեր դպրոցներում՝ «Կեդրոնական վարժարան», «Գարակէօզեան» եւ այլն։ Յետագային Փարիզում, տարաբնոյթ յօդուածներով բեղուն աշխատակցութիւն է ունեցել «Յառաջ» օրաթերթի, «Հայրենիք» ամսագրի, «Կեանք եւ Արուեստ», «Անահիտ», «Հայ Բոյժ», «Բուժանք» հանդէսներին: Պատանի տարիքից մասնակցել է նախ՝ «ՀՅԴ Սանասարեան վարժարանի խմբին», ապա՝ ՀՅԴ Պոլսոյ ուսանողական միութեանը։ Մահացել է 1945թ․ Փարիզում։ Փայլակ Սանասարի յուշերում հանդիպում է ՀՅԴ հիմնադիր՝ Սիմոն Զաւարեանից բացառիկ մի դրուագ, որով, ըստ իս, լաւագոյնս բնութագրւում է՝ ծրագրային գաղափարների եւ առարկայական պայմանների միջեւ ստեղծուած երկւութեան լուծման Դաշնակցական սկզբունքայնութիւնն ու մօտեցումը․ 1911 թուականին էր հաւանաբար,- գրում է Փայլակ Սանասարը,- երբ Պոլիս «Ազատամարտի» ակումբին մէջ Դաշնակցական Ուսանողական Միութիւնը հրաւիրած էր Զաւարեանը՝ դասախօսութիւն մը տալու ծրագրային հարցի շուրջ։ Վեթերանը ոտքի ելաւ եւ առանց այլեւայլի, իր դէմքին խստակրօն լրջութիւնը առանց մեղմելու, գոռ իր ձայնովը բացագանչեց․ «Լա Իլահա իլլ Ալլահ, Մուհամմէտ ռէսուլ ուլահ»: Երկար դադար․ ներկայ երիտասարդութիւնը հազիւ կը խեղդէր քրքիչի զուսպ նոպայ մը բայց ան անտարբեր շարունակեց․ «Ընկերվարութիւնը մի է եւ անխախտ եւ Մարքսն ալ՝ անոր առաքեալը։ Ահա երկու նման բանաձեւ, երկու համարժեք մոլեռանդութիւն, երկու թիւրիմացութիւն․․․»։ Պարզ էր, թէ ի՞նչ եզրակացութիւններու պիտի յանգէր Զաւարեանի խօսքը․ «Ոչ, դուք ընկերվարութիւնը մի սորվիք միայն գիրքերու մէջ, այլ մանաւանդ հայ գիւղերէ, ուր գացէք քաղելու ձեր ներշնչումը ձեր ընկերվարական մտածողոթիւնը եւ կիրքը․ հայ գեղջուկին քրտնաթոր ճակտին գիլն, անոր խոհուն ակնարկները եւ անոր լուռ շրթունքը ձեզի շատ աւելի ընկերվարական իմաստութիւն պիտի սորվեցնեն քան Արեւմուտքի բոլոր տեսաբանները»։ Արդարեւ ի՞նչ ըսած է Դաշնակցութիւնը մինչեւ հիմա, այն հազուագիւտ պահերուն, իրեն առօրեայ անմիջական գործերէն աչքերը վեր առած, միջոցը գտեր է իր աշխարհահայեացքին անդրադառնալու․ «Այո՛, ընկերվարականներ ենք, բայց հայ աշխատաւոր ժողովուրդի տուեալ պայմաններուն մէջ․ ինչ որ կը նպաստէ այդ զանգուածին բարօրութեան եւ ազատութեան, կը նկատենք ընկերվարական գործ․ կ’առաջնորդուինք մեր փորձառութեամբ եւ ոչ թէ գրքունակ տեսակէտներով․ կը ճանչնանք եւ կ’ըմբռնենք կեանքը, եւ ոչ թէ տառը կամ բառը»։ «Ահա այդ իսկ պատճառաւ Դաշնակգութիւնը ոչ մոլորած է վերացական գաղափարականութիւններու մէջ, ոչ ալ պառակտած՝ տեսաբանութիւններու շուրջ, իրականը եւ անմիջականը գրաւած եւ տարած են իր ուշադրութիւնը եւ կորովը։ Ընկերվարական իտէալը եթէ գերագոյն բեւեռաստղն է, Դաշնակցութիւնը կը զգայ, որ խութերու եւ նենգ յորձանքներու ծովուն վրայ կարելի չէ կողմնացոյցը անշեղ ու անվարան ուղղել միշտ դէպի այդ հեռաւոր նպատակը, նաւուն գնացքը կը թեքուի աջ ու ձախ, կրնայ ընկրկիլ պահ մը, բայց ուղղութիւնը կը մնայ միշտ նոյնը»։ «Դաշնակցութիւնը թերեւս երբեմն ստիպուած է ձեռք կարկառել կասկածելի տարրերու, որովհետեւ այդպէս պահանջած է ժողովուրդի շահը, եւ իր կուսակցական աղանդամոլութեանը չէ ուզած երբէք ստորադասել հանրային բարիքը»։ (Ամանաթեան Փայլակ-Սանասար, Դաշնակցութեան իդէալիզմը, «Յառաջ» օրաթերթ, Փարիզ, 1930 հոկտեմբերի 30, էջ 2) Փայլակ Սանասարի յուշերում արտացոլուած Սիմոն Զաւարեանի տուեալ խոսոյթը, իրականում վիթխարի ուսմունք է, որով բացատրւում է, թէ ինչպէս մի կուսակցութիւն, առաւել եւս գաղափարական մի շարժում, ի վիճակի է նշուած երկւութեան եւ անհամապատասխանութեան դէպքերում, պահպանելով մէկտեղ իր իդէալիզմը՝ իր գերագոյն բեւեռաստղը, առաջնորդուելով բովանդակ ազգի շահերով, միեւնոյն ժամանակ ընկալել ժողովրդի անմիջական պահանջը եւ ըստ այնմ ապահովել հանրային բարիքը։ Զաւարեանական ուսմունքին չի դիմանում փաշինեանական այն անհեթեթ պնդումը, որով այս օրերին փորձ է կատարւում է ՀՅԴ ծրագրային հասկացութիւնները հանել նրա այսօրեայ քաղաքական ձգտումների դէմ։ «Երբ որ դուք ուրիշի մասին երազում էք,- ասում է Փաշինեանը,- ուրիշն էլ ձեր մասին է երազում։ Դուք Արեւմտեան Հայաստան էք երազում, ուրիշ տեղ էլ Արեւմտեան Ադրբեջան են երազում եւ Արեւելեան Թուրքիա են երազում»։ Ահա եւ նրա գաղափարա-քաղաքական լիակատար ձախողումը՝ fiasco-ն․․․
Կարէն ԽԱՆԼԱՐԵԱՆ