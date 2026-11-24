Վերջին տարիներին ադրբեջանական տեղեկատվական և քարոզչական դաշտում ակտիվորեն շրջանառվում է մի արհեստական թեզ, ըստ որի՝ իբր «խայերը» տարածաշրջան են եկել 1828 թվականին և փոխարինել են բնիկ «արմյաններին»։ Այս կեղծ կոնցեպտի նպատակն է շրջանցել հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը համաշխարհային և տարածաշրջանային հեղինակների կողմից հայերի և Հայաստանի մասին հարյուրավոր ու հազարավոր անընդհատ հիշատակումները՝ ներառյալ այն պարսկալեզու դասականներին, որոնց Բաքվում ադրբեջանցի են համարում (Նիզամի, Խաքանի և այլք)։
Իրականում գիտության և լեզվաբանության մեջ վաղուց հաստատված փաստ է, որ աշխարհի ժողովուրդների մեծ մասն ունի ինքնանվանում (էնդոնիմ) և արտաքին անվանում (էկզոնիմ)։ Ինչպես վրացիներն իրենց անվանում են քարթվելի, գերմանացիները՝ դոյչ, իսկ արտաքին աշխարհը նրանց ճանաչում է այլ անուններով, այնպես էլ հայ ժողովուրդը պարսկերենում և թյուրքական լեզուներում դարեր շարունակ կոչվել է erməni (երմենի), ռուսերենում՝ армянин, անգլերենում՝ Armenian։ Որևէ լեզվում երբևէ գոյություն չի ունեցել «խայ» և «արմյան» ժողովուրդների տարանջատում։
Եթե մի պահ ընդունենք ժամանակակից ադրբեջանական քարոզչության վարկածը, թե իբր 1828 թվականին Ռուսական կայսրության վերաբնակեցման քաղաքականության արդյունքում «խայերը» եկան Կովկաս և կարճ ժամանակում ուծացրին ու փոխարինեցին տեղի «արմյաններին» և աղվաններին, ապա առաջանում է տրամաբանական հարց. ինչպե՞ս կարող էին այդ մասշտաբային ժողովրդագրական փոփոխությունը չնկատել հենց իրենք՝ ադրբեջանական գրականության և պատմագրության դասականները, որոնք ապրել ու ստեղծագործել են այդ իրադարձությունների ժամանակ կամ դրանցից անմիջապես հետո։
Օրինակ՝ ադրբեջանական պատմագրության հիմնադիր համարվող Աբբաս-Կուլի-աղա Բաքիխանովի «Գյուլիստանի Իրամ» աշխատությունը լույս է տեսել 1841 թվականին՝ Թուրքմենչայի պայմանագրից ընդամենը 13 տարի անց, իսկ դրանից առաջ նա շուրջ մեկ տասնամյակ նյութեր է հավաքել տարածաշրջանի մասին։ Նա պարտավոր էր սեփական աչքերով տեսնել, թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում։ Սակայն ո՛չ Բաքիխանովը, ո՛չ էլ XIX–XX դարերի որևէ այլ հեղինակ երբևէ չեն հիշատակել որևէ «խայերի» մասին։ Փոխարենը նրանք բոլորը հստակ գրել են հայերի (erməni) մասին։
Ստորև ներկայացված է Բաքվում ադրբեջանցի դասականներ համարվող հեղինակների անվանական ցանկն ու նրանց երկերում առկա փաստերը։
XIX դար
1. Աբբաս-Կուլի-աղա Բաքիխանով (1794–1846)
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ «Գյուլիստան-ի Իրամ» (1841) պատմական աշխատության մեջ նա մանրամասն անդրադառնում է Հայաստանին, հայոց թագավորներին, քրիստոնեության ընդունմանը և Գրիգոր Լուսավորչին։ Մասնավորապես, ռուսերեն թարգմանության մեջ կարդում ենք. «Հայերը հավաստիացնում են, որ նրա ձեռքը...»։
2. Քասիմ-բեկ Զաքիր (1784–1857)
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ Իր բանաստեղծություններից մեկում նա թվարկում է տարածաշրջանի բնակիչներին. «Erməni, müsəlman, tərəkəmə, tat» («Հայ, մուսուլման, թերեքեմե, թաթ»)։ Տողը զետեղված է Զաքիրի երկերի ժողովածուում (գրական անթոլոգիա, էջ 132–133)։
3. Միր Մոհսուն Նավվաբ (1833–1918)
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ Հեղինակել է պատմական աշխատություն՝ նվիրված 1905–1906 թթ. Կովկասում հայ-մուսուլմանական բախումներին, որտեղ կողմերից մեկը հստակ նշված է որպես հայեր (erməni), այլ ոչ թե «խայեր»։
4. Խյուրեմի (XIX դարի բանաստեղծ)
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ 1888 թվականին «Քեշքյուլ» թերթում հրապարակված «Սալման և Սարգիս» պոեմում գրված է. «Bir müsəlman, bir erməni həmrah» («Մեկ մուսուլման և մեկ հայ ուղեկից դարձան»)։ Կերպարներից Սարգիսը ներկայացված է հենց որպես հայ։
XIX դարի վերջ — XX դարի առաջին կես
5. Միրզա Ալեքպեր Սաբիր (1862–1911)
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ «Բեյնելմիլել» (1905) բանաստեղծության մեջ գրում է. «Müsəlmanla ermənilər beyninə düşdü fəsad» («Մուսուլմանների և հայերի միջև թշնամանք ընկավ»)՝ դատապարտելով ազգամիջյան առճակատումը։
6. Նարիման Նարիմանով (1870–1925)
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ «Բահադուր և Սոնա» (1898) վիպակում գլխավոր հերոսը սիրահարվում է հայուհի Սոնային, և նրանց հարաբերությունների միջոցով հեղինակը քննադատում է կրոնական ու ազգային նախապաշարմունքները։
7. Ջալիլ Մամեդկուլիզադե (1869–1932)
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ «Քամանչա» պիեսի կենտրոնական կերպարներից մեկը գերեվարված հայ երաժիշտ Բախշին է, որին դիմում են erməni («հայ») բառով։
8. Աբդուրահիմ-բեկ Հախվերդիև (1870–1933)
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ Իր երկերից մեկում հիշատակում է դպրոց, որտեղ հայերին դասավանդում են իրենց մայրենի լեզվով, իսկ «Շատ լավ» («Çox gözəl») պիեսում անդրադառնում է տարբեր համայնքների փոխհարաբերություններին։
9. Մամեդ Սաիդ Օրդուբադի (1872–1950)
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ 1908 թ. գրված և 1911-ին հրատարակված «Արյունոտ տարիներ» («Qanlı illər») գիրքը նվիրված է 1905–1906 թթ. հայ-մուսուլմանական ընդհարումների պատմությանը։
10. Ահմեդ-բեկ Աղաօղլու (1869–1939)
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ 1905 թվականի հրապարակախոսական հոդվածներում և արխիվային նամակներում բազմիցս գրել է Բաքվի հայ-մուսուլմանական բախումների մասին։
11. Ուզեիր Հաջիբեկով (1885–1948)
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ «Ադրբեջան» թերթում 1919 թ. հոկտեմբերի 17-ին տպագրվել է նրա «Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները» հոդվածը, իսկ մեկ այլ հրապարակման մեջ նա ուղղակիորեն գրել է «ղարաբաղցի հայերի» մասին։
12. Յուսիֆ Վեզիր Չեմենզեմինլի (1887–1943)
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ «Հայաստանը և մենք», «Հասարակական կարծիք» (1919), «Տասնհինգ օր Հայաստանում» հոդվածների հեղինակն է, որտեղ բազմիցս օգտագործում է erməni եզրույթը։
13. Մամեդ Էմին Ռասուլզադե (1884–1955)
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ 1913 թ. հունիսի 9-ին «Իգբալ» թերթի թիվ 380 համարում հրապարակվել է նրա «Մի փոքր հայկական հարցի մասին» (Erməni məsələsindən bir az) հոդվածը։
14. Սուլեյման Սանի Ախունդով (1875–1939)
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ «Շայթան» պիեսում կերպարներն ուղղակիորեն խոսում են հայերի և վրացիների հետ համակեցության մասին։
15. Ջաֆար Ջաբարլի (1899–1934)
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ «1905 թվականին» պիեսում նա հստակ նշում է կերպարների ազգային պատկանելությունը. «Baxşı türk idi, Sona erməni» («Բախշին թյուրք էր, Սոնան՝ հայուհի»)։
Խորհրդային շրջան և XXI դար
16. Սամեդ Վուրղուն (1906–1956) և խորհրդային շրջանի հեղինակներ
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ Խորհրդային շրջանի ադրբեջանական գրականության մեջ (Սամեդ Վուրղուն, Սուլեյման Ռուստամ, Միրզա Իբրահիմով և այլք) հայերը մշտապես հիշատակվում են erməni անվամբ՝ թե՛ պատմական, թե՛ ժամանակակից թեմաներով ստեղծագործություններում։
17. Բախտիյար Վահաբզադե (1925–2009)
o «Խայեր»՝ որպես առանձին ժողովուրդ չի հիշատակվում։
o Հայեր՝ այո։ «Իսթիգլալ» պոեմում և հրապարակախոսական երկերում (2007 թ. ժողովածու) նա բազմիցս օգտագործում է erməni բառը՝ քննարկելով քաղաքական հարաբերությունները։
18. Մովլուդ Սուլեյմանլի (1943–2024)
o «Խայեր»՝ առանձին ժողովրդի մասին պատկերացում չկա։
o Հայեր՝ այո։ 2022 թվականի հարցազրույցում նա մանրամասն պատմել է իր հայ հարևանների մասին՝ նշելով, որ նրանց կերպարներն արտացոլել է իր ստեղծագործություններում։
19. Աքրամ Այլիսլի (ծնվ. 1937 թ.)
o «Խայեր»՝ հիշատակում չկա։
o Հայեր՝ այո։ 2012 թվականին հրատարակված «Քարե երազներ» (Daş yuxular) վիպակն ամբողջությամբ նվիրված է Ագուլիսի և Բաքվի հայերի ճակատագրին։