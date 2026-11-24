Իրանի գերագույն առաջնորդի խորհրդական Մոհամմադ Մոխբերի վերջին հայտարարությունը հաստատում է այն մտահոգությունները, որոնց մասին ես ու գործընկերներս վաղուց ահազանգում ենք։
«Կեղծ երթուղիները» երբեք չեն փոխարինի «իրական միջանցքներին»։ Տարածաշրջանում Իրանի աշխարհաքաղաքական շահերը մեր «կարմիր գիծն» են, և մենք թույլ չենք տա, որ դրանք շրջանցվեն։ Դաս քաղեք Հորմուզի նեղուցի օրինակից»,- X-ի իր էջում գրել է Մոխբերը՝ անդրադառնալով նաև TRIPP-ին կամ, ինչպես Թեհրանում են անվանում, «Զանգեզուրի միջանցքին»։
Սա Թեհրանի հստակ աշխարհաքաղաքական ուղերձն է։
Ես շարունակում եմ պնդել՝ TRIPP-ն այն պարամետրերով, որոնք ամրագրվել են 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններով, կյանքի կոչվել չի կարող։ Առավել ևս՝ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ձախողված ռազմական արշավի հետևանքով տարածաշրջանում ձևավորված նոր իրողությունների պայմաններում։
TRIPP-ի վերաբերյալ լուրջ վերապահումներ ունեն թե՛ Իրանը, թե՛ Ռուսաստանը։ Հետևաբար, նախագիծը կամ պետք է էապես վերանայվի՝ հաշվի առնելով նաև այս երկրների շահերը, կամ դրա գործարկման հեռանկարը կմնա մշուշոտ՝ աշխարհաքաղաքական նոր բախումների վտանգ ստեղծելով։
Ի դեպ, Նիկոլ Փաշինյանի ու Արարատ Միրզոյանի լավատեսական հավաստիացումներին մի հավատացեք։ Նրանց փաստարկները Թեհրանում բացարձակապես արժանահավատ չեն համարվում։
Հայաստանի շահերից է բխում տարածաշրջանային այնպիսի լուծումների որոնումը, որոնք կապահովեն հաղորդակցությունների անվտանգ ապաշրջափակում՝ առանց մեր երկիրը աշխարհաքաղաքական բախումների թատերաբեմի վերածելու։
Սուրեն Սուրենյանց