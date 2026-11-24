Քաղաքական խոսույթում գրեթե չի քննարկվում, թե ինչ օրգանական կապ կա Հայաստանի Անկախության հռչակագրին սահմանադրական հղումից հրաժարվելու և Ադրբեջանի կողմից շրջանառվող «Արևմտյան Ադրբեջան» թեզի միջև։
Անկախության հռչակագիրը պարզապես պատմական փաստաթուղթ չէ։ Այն մեր պետականության հիմնադիր քաղաքական-իրավական փաստաթուղթն է, պատկերավոր ասած՝ մեր պետության ծննդականը։
Ավելին՝ Հռչակագրի 12-րդ կետով հենց Հռչակագիրն է սահմանվում որպես Հայաստանի Սահմանադրության մշակման հիմք։
Մինչ Ադրբեջանը ներկայիս Հայաստանի տարածքը ներկայացնում է որպես իր պատմական հայրենիք, Հայաստանում նախաձեռնվում է սեփական պետականության պատմաիրավական հիմքերի վերանայում։
Հասկանու՞մ եք, Ադրբեջանը փորձում է պատմական հիմնավորում ստեղծել Հայաստանի տարածքի նկատմամբ իր հավակնությունների համար, մյուս կողմից՝ Հայաստանից պահանջում է հրաժարվել սեփական հիմնադիր փաստաթղթին սահմանադրական հղումից։
Ադրբեջանն իր Սահմանադրության նախաբանում պահպանում է հղումը 1991 թվականի պետական անկախության սահմանադրական ակտին, որն իր հերթին հիմնվում է 1918 թվականի Անկախության հռչակագրի վրա։
Ադրբեջանի՝ 1919 թվականին ներկայացրած տարածքային հավակնություններն ընդգրկում էին ներկայիս Հայաստանի զգալի հատվածներ, այդ թվում՝ Սյունիքն ու Վայոց ձորը։ Այս հանգամանքի մասին 2024 թվականին հրապարակայնորեն խոսել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։
Այս երկու գործընթացների համադրությունը չի կարելի դիտարկել բացառապես Արցախի կորստի (որը, համոզված եմ, ժամանակավոր է) համատեքստում։ Հարցն արդեն առնչվում է բուն Հայաստանի Հանրապետության պետականության պատմական լեգիտիմությանը։
Գևորգ Կարապետյան