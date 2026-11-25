Օրը վերջանում ա։ Հիմա գնալու ես քնելու՝ ինչպես երեկ, ինչպես առաջին օրը, տաս տարի առաջ, երեսուն տարի առաջ։
Մի անփորձանք օր էլ անցավ։ Քեզ ոչ ոք խոսք չէր տվել, որ էսօր բոլոր փորձանքները քո կողքով են անցնելու։ Հավատաս վերին ուժերին, թե չհավատաս, բայց էսօր դու նման էիր նապաստակի, որն արագ վազքով անցավ սոված գայլերի քթի տակով, ու նրանցից ոչ մեկին չհաջողվեց քեզ բռնել՝ ինչպես երեկ, ինչպես առաջին օրը, տաս տարի առաջ, երեսուն տարի առաջ։
Գիշերը զգույշ, աննկատ աչքերդ փակում ա, ու դու չես էլ մտածում էն մասին, որ քեզ էդ գիշերը պարգևելու համար տիեզերքի լռության մեջ հսկայական երկնային մարմիններ են պտտվում բարդ նյուտոնյան օրենքներով, փոխում են դիրքերն իրար նկատմամբ, փակվում ու բացվում են իրար առաջ՝ ինչպես երեկ, ինչպես առաջին օրը, տաս տարի առաջ, երեսուն տարի առաջ, հազար տարի առաջ, միլիոն տարի առաջ։
Հենրիկ Պիպոյան