Արաքսից այն կողմ
25.11.2026 | 12:12
(Հրաչյա Ներսիսյան՝ լռության դերասանը)
Հրաչյա Ներսիսյանը դերասան չէր։
Նա հայացք էր։
Նրա աչքերում Արաքսն էր հոսում։
Նա բարձր չէր խոսում։ Նրա հայացքում բառերն արդեն ասված էին։ Խաղը էկրանից դուրս մի ամբողջ աշխարհ էր, ոչ թե պարզապես դեր։
Նրա խաղի մեջ կար մի ներքին լռություն, որն ավելի խոսուն էր, քան երկար մենախոսությունները։ Գուցե հենց այդ պատճառով նրա կերպարները մինչև այսօր հուզում են։
Նա երբեմն պարզապես կանգնում էր՝ շնչում գետի պես։ Ու թվում էր՝ դարերն են անցնում նրա աչքերի միջով։
Ես նրան տեսել եմ հին, սև ու սպիտակ կադրերում, բայց լսել եմ գետի աղմուկը։
Մի լուռ հոսք, որ գալիս էր Արաքսից այն կողմ՝ այն կողմերից, որտեղից մարդիկ միայն հիշողությամբ են վերադառնում։
Նա մարդ էր, ով իր մեջ տարել էր կորուստ, ցավ, հպարտություն՝ առանց դրանց մասին բղավելու։
Նրա մորուքի տակ բույն դրած խոսքեր կային։ Նրա դեմքին՝ առանց մի գիծ շարժելու, արձանագրված էր մի ամբողջ ժողովրդի պատմությունը։
Երբ «Ինչո՞ւ է աղմկում գետը» ֆիլմում նա կանգնած էր գետի եզրին, թվում էր՝ այդ ջուրը վկայում է իր ներսի լռության մասին։
Իմ աչքին այդ գետը Արաքսն էր՝ բաժանող, հեռացնող, բայց նաև դեպի սիրտը հոսող։
Նա խոսում էր մեր նախնիների լեզվով՝ ծանրացած, աղոթքի նման։
Նա ծերանում էր էկրանին՝ մարդու պես, ով երբեք չի ծերանում։
Նա քայլում էր հայի նման՝ իր պատմության ծանրությունը կրելով, բայց մեջքը՝ ուղիղ։
Նա Եղեռնից մազապուրծ զավակ էր։
Նա հորը կորցրած տղա էր։
Նա հայրենիքից հեռացած մարդ էր, ով հայրենիքը շարունակում էր կրել իր ներսում։
Եվ երբ ես լուռ եմ՝ նրա նման, երբ նայում եմ հեռուն, երբ ձայն չունեմ, բայց ներսս աղմկում է, հասկանում եմ՝ ինչու է աղմկում գետը։
Արաքսը պատ չէ։
Նա հիշողություն է։
Իսկ Հրաչյա Ներսիսյանը՝ այդ հիշողության պահապանը։
Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Մեկնաբանություններ