Պատկերացնենք՝ մարդն ունի տուն, ընտանիք, իր տան պատմությունը, իր նախնիների հիշատակը, և մի օր եկվոր հարևանը, որը տարիներ շարունակ վիճել է նրա հետ, ասում է.
- Ես պատրաստ եմ քեզ հետ խաղաղ ապրել, բայց պայմանով. նախ՝ պետք է փոխես տանդ հիմնարար կանոնները, հանես այնտեղից այն ամենը, ինչ ինձ դուր չի գալիս, և հրաժարվես այն իրավունքներից, որոնք ես համարում եմ ինձ համար անընդունելի։
Եվ տանտերը, փոխանակ հարևանից պահանջելու, որ նա հարգի իր տունը, պատմությունն ու իրավունքը, սկսում է փոխել սեփական տան կանոններն ու ներսի եղած-չեղածը, հույս ունենալով, որ դրանից հետո հարևանը վերջապես իրեն հանգիստ կթողնի։
Բայց այս հարևանը նրանցից է, ով մեկը ստանալուց, մյուսն է պահանջում, հետո՝ էլի ու էլի… Եվ, երբ էլ պահանջելու բան չի մնում, հիմա էլ պայման է դնում, թե՝ պիտի մտնեմ տանդ անկյուները ստուգեմ, կարող է բան ես թաքցրել: Էս անխելք միամիտն էլ, թե բա՝ մտիր:
Հարևանը մտնում, տան բոլոր անկյունները տնտղելուց հետո, մեկ էլ շրջվում և դիմում է տանտիրոջը.
-Վարձը ե՞րբ ես տալու:
-Ի՞նչ վարձ,- շվարած ու զարմացած հակադարձում է տանտերը…
Հարևանը՝ արդեն տանտիրոջ իրավունքով.
- Ո՞նց թե՝ ինչ վարձ: Բա էսքան տարի, որ իմ տանն անվարձ ապրում ես, գիտես գեղեցիկ աչքերիդ համա՞ր եմ թողել. Կամ վարձս տուր, կամ տնիցս դուրս չքվիր…
Հ.Գ. Մոտավորապես այսպիսին է լինում հետևանքը, երբ, հանուն «խաղաղության», պատրաստ ես հարևանիդ զիջել այն, ինչն արդարացիորեն քոնն է: Ասել է թե՝ սեփական տան բանալիները:
Սենոր Հասրաթյան