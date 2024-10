Քննադատելուց զատ ուրիշ ՕԳԳ կամ կատարողական ունե՞ք

Քանի որ մեր «ընդդիմադիր» դաշտի որոշ գործիչներին և գործիքներին առաջիկա ընտրություններին հնարավոր ընդդիմադիր դերակատար դառնալու թեստային առաջադրանք է իջեցված, իսկ որոշներն էլ կարծում են, որ կարող են հավակնել դրան առանց casting-ի հրավերի և առանց իշխանության հետ համաձայնեցնելու, ապա բացատրեմ հանգամանորեն:

Ոմանք, իբր քննադատությամբ առ Փաշինյան և Փաշինյանի վրա քննադատություն պարապելով ու սովորելով, այնքան են երազում ընդդիմություն դառնալ, որ որոշել են, որ «լավ» քննադատելն ու քարկոծելն արդեն անցաթուղթ և իրավունք է ընդդիմություն կոչվելու և ընդդիմության «պաշտոնի» հավակնության համար և ինքնամոռաց անցել են իջեցված առաջադրանքի կատարմանը:

Ավելին, քննադատելու մոլուցքը այնքան է խորացել, որ արդեն կարծում են, որ իրավունք ունեն քննադատելու ընդդիմությանը, որովհետև հիմնականում քննադատելը всех и вся արդեն դարձել է զբաղմունք և կոչում, որն էլ կարղ են ի ցույց դնել առաջադրանքը իջեցնողների հավանությանը արժանանալու համար: Ավելին, խաբկանքը նաև նրանում է, որ «նախկին» և «նախկիններ» դիսկուրսը մեծ թափով, ծրագրային և կադրային ապահովմամբ օրակարգ մտցնելով՝ այս «ընդդիմադիր» գործիչներն ու գործիքները չեն էլ հասկանում, որ իրենք արդյունքում դառնալու են արագ պիտանելիությունը և օգտակարությունը կորցրած նյութ, երբ ավարտվի քաղաքական ճակատամարտի էտապը:

Իսկ մինչ նրանց подиум բարձրանալը, հետաքրքիր է՝ հետևյալ հարցերի պատասխանը իրենք իրենց համար ունե՞ն, թե ոչ: Տղերք, դուք բացի քննադատելուց, ուրիշ ՕԳԳ կամ կատարողական ունե՞ք: Կասե՞ք դուք ո՞վ եք, ի՞նչ եք, ի՞նչի մասին եք, ի՞նչ քաշ ունեք, ի՞նչ կենսագրություն, ի՞նչ սկզբունքներ ու բնույթ, ո՞րտեղից եք գալիս, ի՞նչ մտավոր քաղաքական արտադրություն ունեք, բացի քննադատելուց ուրիշին և հատկապես «ոտք ու գլուխ ուտելուց» կամ «քաղաքական կիլեռությունից» ուրիշ ի՞նչ ունակություն ունեք կամ ուրիշ էլ ի՞նչ եք սովորել անել: Առհասարակ, բացի ստեղնաշարի կնոպկեքից ուրիշ բան երբևէ կառավարած, համակարգած, կազմակերպած կա՞ք: Հասկացանք, որ լեզվի երկարությունը չափելի չէ, բայց ուղեղի ծավալն էլ հո չափելի է: էս հարցերի պատասխանների վրա պարապեք, տալու են:

Դուք ինչի՞ մասին եք:

Вы вообще про что?

What are you about ?

Վլադիմիր Մարտիրոսյան

