Այսուհետ ուժեղներն իրավունք կունենան իրենցով անելու ձախողված կառավարում ունեցող պետությունները

Մի քանի օր է Թրամփն ասում է, որ Գազան վերցնելու են՝ իրենցով են անելու (we will take over Gaza).

Զուգահեռ՝ Ռուսաստանի հետ բանակցություններ են սկսվում:

Կարծում եմ՝ Ռուսաստանը կպահի գրավված տարածքները. Փոխարենը՝ ԱՄՆ-ը իրենով կանի Գազան և նաև այլ շահեր առաջ կտանի:

Սրանից բխող բազմաթիվ այլ գործընթացներ առաջ կգան, նաև՝ մեզ վրա ուղղակիորեն ազդող:

Եթե այս ամենը իրականություն դառնա, կարող ենք արձանագրել մինչև վերջերս գործող գլոբալ աշխարհակարգի դադարը: Այսինքն, այսուհետ մեծերը՝ ուժեղները, իրավունք կունենան իրենցով անելու ձախողված կառավարում ունեցող տարածքներն ու պետությունները: Սրան, ի դեպ, դեմ չէ նաև Չինաստանը:

Հիմա Նիկոլի ռեժիմն անում է ամեն ինչ, որ Հայաստանը հաստատվի որպես ձախողված կառավարում ունեցող և սուվերենություն ունենալու համար անպիտան միավոր:

Կա՛մ միասին վերջ ենք դնում մեր՝ հայի, հանդեպ այս ծաղր ու ծանակին և ստորացմանը, կա՛մ շարունակում ենք զբաղվել «ամենքս մեր գործերով»՝ ինչ-որ պահի արձանագրելով հայկական պետության մահը:

Հովհաննես Ավետիսյան

