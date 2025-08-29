Ալիևը հստակորեն գնում է Ռուսաստանի հետ առճակատման ու գնալով սրում հարաբերությունները

Կարևոր է հասկանալ, թե ինչ կա այս ամենի հետևում. բացառված չէ գլոբալիստների պատվերը կամ պարտադրանքը
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանին մեղավոր է համարել Ադրբեջանի հետ բոլոր միջադեպերի համար և այդ մասին հայտարարել հրապարակայնորեն: Ալիևը ծավալուն հարցազրույց է տվել, որում փաստացի մեղադրել է Մոսկվային Բաքվի դեմ ագրեսիվ գործողությունների մեջ: Հանրապետության ղեկավարի սենսացիոն և կտրուկ հայտարարությունները հրապարակել է ադրբեջանական «Մինվալ» պարբերականը:
Ալիևն ընդգծել է, որ Ադրբեջանն իբր պատասխանատվություն չի կրում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սրման համար և գործում է բացառապես «կառուցողական և օրենքի շրջանակներում»: Նա սկսել է քննադատել Մոսկվային՝ կապված 2024թ. դեկտեմբերին AZAL ինքնաթիռի կործանման հետ՝ դժգոհություն հայտնելով, թե ինչպես են ռուսական ուժերն ու պաշտոնյաներն արձագանքել միջադեպին։ Նրա խոսքով՝ տեղի ունեցածը երկրում խորը հիասթափություն և ռուսական կողմի նկատմամբ բազմաթիվ պահանջներ է առաջացրել։
Նախագահը նշել է, որ ռուսական կողմը, իբր, «սխալ ազդանշան» է ուղարկել այն բանից հետո, երբ ինքնաթիռը վնասվել է, և դա արել է քննչական մարմիններին մոլորության մեջ գցելու նպատակով: Ալիևի կարծիքով՝ քաղաքացիական օդանավին հարվածը հասցվել է երկու անգամ, և միայն օդաչուների պրոֆեսիոնալիզմն ու համարձակությունը թույլ են տվել ինքնաթիռին կոշտ վայրէջք կատարել, որը, ինչպես կարծում է Ադրբեջանի նախագահը, «բարեբախտաբար» տեղի է ունեցել Ղազախստանում, այլ ոչ թե Ռուսաստանի տարածքում:
Այնուհետև հանրապետության ղեկավարը պատմել է, թե ինչպես, իր կարծիքով, Մոսկվան պետք է վարվեր նման իրավիճակում։ Որպես օրինակ նա բերեց այն դեպքը, երբ ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը խոցեց ռուսական ուղղաթիռը, բայց, ըստ Ալիևի, գործեց հնարավորինս դիվանագիտորեն. անմիջապես կապվեց Ռուսաստանի ղեկավարության հետ, ներողություն խնդրեց, ինչպես նաև փոխհատուցում վճարեց զոհված օդաչուների ընտանիքներին և պաշտպանության նախարարությանը:
Ալիևն ընդգծել է, որ ադրբեջանական իշխանությունները սկսել են տեղի ունեցած ավիավթարի հետաքննությունը և, իբր, պատասխանատվության են ենթարկել նրանց, ովքեր ողբերգական սխալ են թույլ տվել: Ընդ որում, նա Ռուսաստանին կշտամբել է իր կողմից նման միջոցների բացակայության համար։
Միևնույն ժամանակ, հանրապետության նախագահը չի հիշատակել 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախում (Լեռնային Ղարաբաղում) ռուս խաղաղապահների կողմից ադրբեջանական հատուկջոկատայինների կողմից իրականացված գնդակահարության մասին: Դիտորդների կարծիքով՝ այդ արարքը աչքի է ընկել ծայրահեղ ցինիկությամբ և սառնասրտությամբ, և դրա համար ոչ ոք պատիժ չի կրել և ներողություն չի խնդրել: Ալիևը նաև չի պատմել այն մասին, որ ռուսական Մի-24 ուղղաթիռը խոցվել է Հայաստանի տարածքում ռազմական գործողությունների գոտուց դուրս՝ նշելով միայն, որ ուղղաթիռը եղել է այնտեղ, որտեղ չպետք է լիներ:
Այնուհետև Ալիևը դժգոհություն է հայտնել, որ ավիավթարի հետաքննության ձգձգումից հետո Ռուսաստանում իբր սկսել են «անհիմն հարձակումներ» տեղի ունենալ ադրբեջանցիների վրա: Նա հայտնել է, որ երկու մարդ խոշտանգվել և սպանվել է, իսկ պաշտոնական հաղորդագրությունները պնդում են, որ նրանք մահացել են սրտի կաթվածից:
Իլհամ Ալիևը տարակուսանք է հայտնել Եկատերինբուրգում կազմակերպված հանցավոր խմբի անդամների ձերբակալության կապակցությամբ՝ նշելով, որ եթե անգամ նրանք հանցագործություններ են կատարել 20 տարի առաջ, միևնույն է, նրանց չի կարելի այդքան կոշտ հետապնդել և անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել նրանց նկատմամբ: Նրա խոսքով, նման գործողություններն աննախադեպ էին ադրբեջանական ժողովրդի դեմ, և Բաքուն երբեք չի հանդուրժի իր հասցեին ագրեսիայի կամ վիրավորանքի դրսևորումներ:
Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության սրումը սկսվել է հատկապես 2024թ. դեկտեմբերին Ակտաուի շրջանում AZAL ավիաընկերության Ե-190 ինքնաթիռի վթարից հետո։ Հարաբերությունների հետագա սրման պատճառ է դարձել Եկատերինբուրգում ադրբեջանական ծագում ունեցող քաղաքացիների ձերբակալությունը, ինչը վերաճել է լուրջ երկկողմ միջազգային հակամարտության։ Ի պատասխան՝ Բաքվում զանգվածային միջոցառումներ են ձեռնարկվել. ձերբակալվել են ռուսաստանցիներ, չեղարկվել են ռուսական բոլոր միջոցառումները և դադարեցվել են միջպետական այցերը: Ավելի ուշ Ալիևն առաջին անգամ հրապարակավ աջակցություն հայտնեց Ուկրաինային՝ հիշեցնում է «Блокнот»-ը:
Շարունակելի
Արթուր Հովհաննիսյան