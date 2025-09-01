Սկիզբը՝ այստեղ
Կարևոր է հասկանալ, թե ինչ կա այս ամենի հետևում, բացառված չէ գլոբալիստների պատվերը կամ պարտադրանքը
Ալիևը, որն օրերս վայրահաչել էր Ռուսաստանի հասցեին՝ ՌԴ-ին մեղավոր հայտարարելով Ադրբեջանի հետ կապված բոլոր միջադեպերի համար, ՌՈւՍԱԿԱՆ ԱՐՋԻՑ երեկ յուրօրինակ ապտակ է ստացել:
Դե, իհարկե, պետք է փոխաբերական իմաստով հասկանալ. Ռուսաստանը հարվածն անձամբ Ալիևին չի հասցրել, այլ նրա ղեկավարած երկրին՝ Ադրբեջանին, ավելի ճիշտ, Ուկրաինայում Ադրբեջանի դեսպանատանը, ընդ որում, հարվածն ուղղակիորեն դեսպանատանը չի ուղղվել, այլ մոտերքում գտնվող համապատասխան թիրախին, բայց այնպես և այնքան հզոր, որ տուժել է նաև Կիևում գտնվող դեսպանատունը:
Կիևում Ադրբեջանի դեսպանատան շենքը վնասվել է օգոստոսի 28-ին Ռուսաստանի գիշերային հարձակման հետևանքով: Դիվանագիտական առաքելության աշխատակիցների շրջանում տուժածներ չկան։
«Հրթիռներից մեկի պայթյունի հետևանքով Ուկրաինայում Ադրբեջանի դեսպանատան շենքին հարվածային ալիքից վնաս է հասցվել։ Որոշ պատուհաններ կոտրված են, հյուպատոսական բաժնի տանիքում ճաքեր են առաջացել»,- հայտնել է ադրբեջանական «Report» պարբերականը՝ վկայակոչելով երկրի արտգործնախարարությանը:
Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում հստակեցրել են, որ գիշերվա ժամը 3- ի սահմաններում Կիևի վրա հարձակման ժամանակ դեսպանատան շենքին հարվածային ալիքից վնաս է հասցվել: Արդյունքում կոտրվել են որոշ պատուհաններ, իսկ հյուպատոսական բաժնի տանիքին ճաքեր են առաջացել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել օգոստոսի 28- ի գիշերը, երբ Կիևում երկու անգամ օդային տագնապ է հայտարարվել։ Քաղաքային վարչակազմը հաղորդել է երթևեկության մասնակի փակման և հրդեհներից մայրաքաղաքում առաջացած ծխամշուշի մասին:
Ադրբեջանական դեսպանատան վնասման մասին հաղորդագրությունը դիվանագիտական առաքելություններին հասցված վնասի երկրորդ դեպքն է մեկ օրվա ընթացքում. ավելի վաղ Կիևում իր դիվանագիտական ներկայացուցչության վնասման մասին հայտարարել էր ՌԴ առանցքային թշնամիներից Եվրամիությունը:
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այս ֆոնին հաստատել է Մոսկվայի դիրքորոշումը՝ Ռուսաստանի Զինված ուժերը հարվածներ են հասցնում բացառապես ռազմական օբյեկտներին և դրանց հետ կապված ենթակառուցվածքներին։ Նրա խոսքով՝ քաղաքացիական ենթակառուցվածքին հասցված ցանկացած վնաս Կիևի կողմից ՀՕՊ համակարգերի և ՌԷՊ միջոցների կիրառման արդյունք է։ Նկատենք, որ Ուկրսինայում Ադրբեջանի և ԵՄ դիվանագիտական ներկայացուցչությունները թեև պաշտոնապես քաղաքացիական կամ դիվանագիտական օբյեկտներ են, բայց փաստացի դրանք ինչ- որ առումով կարելի է համարել նաև Ուկրաինայի ԶՈւ հետ կապված ենթակառուցվածքներ…Իր հերթին, Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը տեղեկացրել է Ուկրաինայի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկություններին և ավիաբազաներին բարձր ճշգրտության զենքով խմբակային հարված հասցնելու մասին: Կրեմլում նաև հաստատել են, որ ՌԴ Զինված ուժերը շարունակում են հարվածներ հասցնել ռազմական և մերձռազմական ենթակառուցվածքների օբյեկտներին: Ավելի վաղ նույն օրը գիշերային ավիահարվածներից հետո վնասվել էր Կիևում Եվրամիության ներկայացուցչության շենքը.կոտրվել էին պատուհանները և փլուզվել առաստաղը, սակայն դիվանագիտական առաքելության աշխատակիցներն այստեղ նույնպես չեն տուժել: ԵՄ ներկայացուցիչները նշել են, որ առաքելության գրասենյակը գտնվում է դեպոյի մոտ, որի միջոցով իրականացվում է Ուկրաինայի համար ռազմական տեխնիկայի և սպառազինության փոխադրումը:
Նույն օրը հայտնի դարձավ նաև, որ ՌԴ սառեցված ակտիվների եկամուտներից մասնաբաժին ստանալու համար հերթ է կանգնել Ադրբեջանը։ Սակայն Եվրոպայում Ռուսաստանի սառեցված միջոցների թալանի հակառակորդ է գտնվել։ Հունգարիան դատական գործընթաց է նախաձեռնել ԵՄ Խորհրդի և Խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի դեմ, որոնք այդ գումարն օգտագործում են Կիևին ռազմական օգնություն ցուցաբերելու համար:
Հունգարիան հայց է ներկայացրել Լյուքսեմբուրգում ԵՄ ընդհանուր իրավասության դատարան՝ պահանջելով չեղարկել ԵՄ Խորհրդի 2024թ. մայիսի որոշումը և Խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի փետրվարյան արձանագրությունը: Այդ փաստաթղթերը նախատեսում են Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի սառեցված ակտիվների կառավարումից զուտ շահույթի 99,7 տոկոսը (իսկ դա տարեկան մոտ 3- 5 մլրդ եվրո է) ուղղել Ուկրաինային ռազմական աջակցություն ցուցաբերելուն։ Բուդապեշտը պնդում է, որ որոշումների ընդունման ընթացակարգը խախտել է ԵՄ հիմնարար սկզբունքները, իսկ Հունգարիայի վետոյի իրավունքը պարզապես անտեսվել է:
Փորձագետները կանխատեսում են, որ դատական գործընթացը կարող է տարիներով ձգվել, իսկ հիմնադրամից վճարումներն այս ամբողջ ընթացքում կշարունակվեն՝ փաստորեն ի չիք դարձնելով դրանք արգելափակելու Բուդապեշտի ջանքերը: Այսպիսով, հայցի հիմնական նպատակը, հավանաբար, ոչ թե ֆինանսավորման իրական դադարեցումն է, այլ սկզբունքային դիրքորոշման դրսևորումը և քաղաքական նախադեպ ստեղծելը: Նման պայմաններում Օրբանը ստիպված է մանևրել շահերի տարբեր խմբերի միջև, ինչի մասին է վկայում այն փաստը, որ Բուդապեշտը վերջերս ԱՄՆ- ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի խնդրանքից հետո համաձայնել է վերացնել Եվրամիությանն Ուկրաինայի անդամակցելու վետոն:
Ավելի քան 260 մլրդ եվրոյի սառեցված ռուսական սուվերեն ակտիվները, որոնց հիմնական մասը (մոտ 190 մլրդ եվրո) պահվում է բելգիական «Euroclear» դեպոզիտարիայում, դարձել են կատաղի միջազգային վեճերի և իրավական մարտերի առանցքային օբյեկտ: Այդ միջոցներն արգելափակվել են Ուկրաինայում Հատուկ ռազմական գործողության մեկնարկից հետո պատժամիջոցների շրջանակներում։
Օգտագործելով այդ ակտիվների կուտակված տոկոսները՝ Խաղաղության եվրոպական հիմնադրամն արդեն ավելի քան 11 մլրդ եվրո է փոխանցել Կիևին՝ զենք- զինամթերք և ռազմական տեխնիկա գնելու համար։ Սակայն վերջերս պաշտոնապես հաստատվել է նոր, ավելի մասշտաբային և երկարաժամկետ ֆինանսական սխեման. շահույթի մոտ 90%- ը կուղղվի Ուկրաինայի ռազմական կարիքների համար հատուկ ստեղծված Պաշտպանության աջակցության հիմնադրամի միջոցով, մնացած միջոցները կուղղվեն երկրի քաղաքացիական ենթակառուցվածքի վերականգնմանը «Ukraine Facility Loan Mechanism» (ULCM) մեխանիզմի միջոցով:
Թեև այս գողությունը և միջազգային իրավունքի բոլոր հիմնարար սկզբունքների խախտումը խիստ քննադատության են արժանացել Մոսկվայի կողմից, Ռուսաստանը թալանելու հավակնորդները գնալով ավելի են շատանում։
Նախօրեին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը «Ալ Արաբիա» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել էր, որ Բաքուն պահանջում է ՌԴ սառեցված միջոցների «զգալի մասը»՝ Ուկրաինայում ռազմական գործողություններից իր տնտեսական կորուստների փոխհատուցման համար:
«Մենք այդ միջոցների մի մասի իրավունք ունենք… Խոսքը ոչ միայն Կիևին ցուցաբերած օգնության փոխհատուցման մասին է, որը մենք տրամադրում ենք ներխուժման հենց սկզբից, այլև Ռուսաստանի մեղքով Ադրբեջանի ընդհանուր տնտեսական կորուստների մասին»,- հայտարարել է նա:
Քաղաքագետ Ալեքսանդր Կամկինը խիստ գնահատական է տվել Ադրբեջանի հավակնություններին՝ դրանք անվանելով «կապված Բաքվում Ռուսաստանի քաղաքացիների ապօրինի ձերբակալության հետ կապված հակառուսական հիստերիայի շարունակություն»:
Շարունակելի
Արթուր Հովհաննիսյան